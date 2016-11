By

Streng limitiert, irre teuer und extrem luxuriös – das sind die Attribute, die das Ultra-Luxus-Cabrio Mercedes-Maybach S 650 wohl am besten beschreiben. Auf der Los Angeles Motorshow (Publikumstage: 18.–27.11.2016) gibt der 630 PS-Bolide sein Debüt. Im Frühjahr 2017 kommt dann die auf 300 Stück limitierte Edition auf den Markt. Die Swarovski-Scheinwerfer und die Urkunde vom Konzernchef Dr. Dieter Zetsche gibt es für 300.000 Euro plus Steuern mit dazu.

Im Ultra-Luxus-Cabrio Mercedes-Maybach S 650 sorgt ein 6,0-Liter-V12 mit 630 PS und maximal 1.000 Nm Drehmoment für rassige Fahrmomente. In nur 4,1 Sekunden geht es damit von 0 auf 100 km/h und bei 250 km/h greift dann die Topspeed-Begrenzung. Die Kraft wird über die 7G-Tronic an die Hinterachse übertragen und damit es die Herrschaften im Innenraum nicht zu sehr durchschüttelt, gibt es das Airmatic-Fahrwerk mit stufenloser Dämpfungsregelung.

An der Front fällt vor allem der neugestaltete Frontstoßfänger auf. Auch die Swarovski-Scheinwerfer passen natürlich perfekt zum edlen Auftritt, genauso wie die zusätzlichen Chromakzente. Das alles ist im Kaufpreis von 300.000 Euro plus Steuern mit inbegriffen, so dass ihr keine Häkchen auf der Aufpreisliste mehr zu setzen braucht. Die Edition ist auf 300 Stück limitiert und die Nummer „1 of 300“ steht dann nicht nur groß auf dem Cupholder, sondern auch auf dem Schlüsselanhänger in Interieurfarbe, den ihr dann zusammen mit einer von Daimler-Chef Dieter Zetsche signierten Urkunde erhaltet. Auch das serienmäßig mit dazu gehörende Reisetaschen-Set ist mit der Nummer versehen.

Bilder: © Mercedes-Maybach