Das ist neu am VW Golf 7

Neuer Motor, noch sparsamer und noch bessere Infotainment-Systeme. Das sind die Attribute, die auf das Facelift vom VW Golf 7 auf die Versionen Drei- und Fünftürer sowie GTI, GTE und Variant zutreffen. Was das im Detail bedeutet, erfahrt ihr in unseren News.

Optisch ist erst einmal nicht viel neu am VW Golf 7. Hier hat man lediglich an ein paar Details am Kühlergrill und bei den dickeren Endrohren für den GTI etwas nachgeschärft. Aber genau das ist es wohl, was den Bestseller aus Wolfsburg so erfolgreich macht. Keine Designspielereien, sondern solide Optik, auf die man sich verlassen kann. Neu sind die Voll-LED-Scheinwerfer, welche die Xenon-Brenner ablösen. Zudem gibt es für alle Versionen auch LED-Rückleuchten, die optional gegen Voll-LED-Rückleuchten mit animiertem Blinker getauscht werden können.

Unter der Haube gibt es dann schon mehr Neuheiten. So zum Beispiel der frische 1.5 TSI Evo aus der EA211-Motorenfamilie, bei dem aus dem Vierzylinder-Turbo 150 PS und maximal 250 Nm entspringen. Dank Zylinderabschaltung soll der Verbrauch dennoch nur bei 4,9 Litern auf 100 Kilometern liegen. Auch eine neue Bluemotion-Version mit 130 PS wird an den Start gehen, die mit einem Normverbrauch von nur 4,6 Litern glänzen soll. Für den GTI gibt es in beiden Versionen mehr Power: Die Standard-Variante bringt es nun auf 230 PS, als Performance-Variante entwickelt das Zweiliter-Triebwerk starke 245 PS. Das 6-Gang-DSG wird nun immer mehr vom neuen 7-Gang-DSG abgelöst.

Im Innenraum gibt es vor allem noch mehr Technik und mehr Assistenzsysteme. Die City-Notbremsfunktion mit automatischer Fußgängererkennung und der Stauassistent in Kombination mit dem DSG werden vom Trailer Assist ergänzt. Wer will, kann sich statt des nun 9,2-Zoll-Touchscreens mit Gestensteuerung beim Infotainment-System Discover Pro auch ein sogenanntes Active Info Display mit 12,3-Zoll-Monitor einbauen lassen. Über die Gestensteuerung können die Radiosender geändert werden oder man kann durch das Menü scrollen. Das System Discover Pro verzichtet auf jegliche Knöpfe, da die Steuerung lediglich über Wischgesten, die Touchfunktion und Spracheingabe erfolgt. Die Hauptfunktionen sind auf fünf kapazitive Felder am linken Displayrand gelegt wurden.

Bilder: © Volkswagen