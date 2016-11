Irmscher knöpft sich den Opel Astra K vor

By

Das neue Karosseriekit „Sport“ von Irmscher macht aus dem Opel Astra K einen echten Kompaktsportler. Wer nicht nur das Blech selbst modifizieren will, sondern auch unter der Haube mehr Power möchte, für den gibt es für nahezu alle Diesel- und Benzinvarianten auch eine Leistungssteigerung von 30 PS.

Die Experten für Opel-Tuning haben sich nun endlich den Opel Astra K vorgeknöpft und ihm das Irmscher Karosseriekit „Sport“ verpasst. Darin enthalten ist beispielsweise die Spoiler-Lippe mit angedeutetem Frontsplitter. In Verbindung mit den passenden Seitenschwellern rückt der Kompakte so noch näher an den Asphalt heran. Einen Akzent zur kräftig-blauen Lackierung bietet der Irmscher typische Kühlergrill im Wabengrilldesign mit einer Zierleiste, die auf Kundenwunsch wahlweise aus Edelstahl oder aus Karbon gefertigt wird. Ein Folienset, das in diversen Farben erhältlich ist, soll die Fahrzeugkonturen aufnehmen und die prägnanten Bereiche der Fahrzeugdesignlinie noch stärker akzentuieren.

Damit das Sportflair auch standesgemäß präsentiert wird, gibt es anstatt der serienmäßigen 18-Zoll-Bereifung neue 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in zwei verschiedenen Designs: „High Star“ und „Aero Star“. Wem das noch nicht reicht, der greift zum brandneuen Felgendesign „Heli Star“, das sich durch fünf stark verdrehte Speichen, welche sich sichelförmig an den Felgenrand schwingen, auszeichnet. Die neuen Felgen sind entweder in der exklusiven, diamant-polierten Ausführung erhältlich oder auch in reinem Schwarz. Ein neues Fahrwerk bringt den Astra zirka 30 mm näher an den Asphalt heran, sorgt aber auch für eine straffere Grundabstimmung. Für mehr Power unter der Motorhaube sorgt auch ein Leistungskit, das nahezu für alle Motoren erhältlich ist und 30 PS extra bringen soll.

Bilder: © Irmscher