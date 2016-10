Preise SUV Audi Q5: Anfang 2017 ab 45.100 Euro zu haben

By

Jetzt wurden die Preise für den SUV Audi Q5 bekanntgegeben: Mit dem vorläufigen Einstiegsmotor, einem 163 PS starker Vierzylinderdiesel, kombiniert mit Doppelkupplungsgetriebe und Quattro-Allradtechnik, kommt der Mittelklasse-SUV Anfang 2017 ab 45.100 Euro.

Im Frühjahr rollt der neue SUV Audi Q5 direkt aus dem Werk in Mexiko zu den deutschen Händlern. Der Einstieg in die Baureihe des Mittelklasse-SUV ist dann ab 45.100 Euro zu haben. Dafür bekommt der Kunde den 163 PS starken Vierzylinderdiesel in Kombination mit einem Doppelkupplungsgetriebe und der Quattro-Allradtechnik. Wer es ein wenig kräftiger will, der muss zur stärkeren Ausbaustufe des Aggregates mit 190 PS für mindestens 46.400 Euro greifen.

Der bislang einzige Benziner im Motorenprogramm ist ein Vierzylinder-Turbo mit 252 PS, den es ebenfalls mit Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb geben wird. Dafür werden mindestens 49.900 Euro fällig. Für sportlich ambitionierte Fahrer gibt es neben den S-Versionen mit 380 PS später auch erstmals einen noch stärkeren Audi RS Q5. Wem das alles zu teuer ist, der muss warten, aber in Zukunft dürften dann auch neue Varianten mit kleineren Triebwerken und reinem Frontantrieb den Einstiegspreis auf zirka 40.000 Euro drücken.

Zum Start wird es für den Mittelklasse-SUV erst einmal drei Ausstattungslinien geben: Q5, A5 Sport und Q5 Design. Die Basisversion kommt schon mit Xenonlicht, Klimaautomatik und einem Notbremsassistenten für den Stadtverkehr daher. Bei den rund 2.000 Euro gegenüber der Basisversion teureren Varianten haben die Entwickler vor allem Optik-Upgrades wie größere Felgen und schickere Zierteile hinzugefügt.

Weitere nützliche Gadgets aus der Aufpreisliste sind die LED-Scheinwerfer (ab 1.190 Euro), eine verschiebbare Rückbank (350 Euro), das Virtual Cockpit mit einem Bildschirm anstelle der Analog-Instrumente (500 Euro) sowie die Luftfederung (1.950 Euro).

Bilder: © Audi AG