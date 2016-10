G-Power BMW M2: Ein Biest mit 410 PS

By

Auch wenn das Coupé schon ab Werk mit ordentlich Power (370 PS) ausgestattet ist, geht natürlich immer noch mehr. Das bedeutet beim G-Power BMW M2 mal eben 410 PS für das Biest aus Bayern. Dank V-Max-Anhebung gibt es danach auch einen satten Topspeed von 290 km/h. Was die Leistungsspritze kostet, erfahrt ihr in unseren News.

Wer dem Mitte 2017 erscheinenden Audi RS3 mit seinen 400 PS etwas entgegensetzen will, der hat ab sofort schon mal eine Option mehr, das G-Power BMW 2 Coupé mit seinen 410 PS (plus 40 PS) und maximal 570 Nm Drehmoment. Zusätzlich kann auch noch eine V-Max-Anhebung auf 290 km/h hinzugebucht werden. Von 0 auf 200 km/h geht es dann in nur 14,5 Sekunden, wobei die Titan-Auspuffanlage mit vier Endrohren (plus 5.400 Euro) die Ohren umschmeichelt.

Wer will, der kann für 2.250 Euro extra die ganze Fuhre um 20-45 mm an der Vorder- und um 25-50mm an der Hinterachse näher zum Asphalt bringen. Für nochmal 8.000 Euro zusätzlich gibt es auch die G-Power-Hurricane-Felgen mit einer 245/30er Hochleistungsbereifung.

Die Kraftkur für den Reihensechszylinder des Kompaktsportlers, der in der Normalversion 370 PS auf den Prüfstand zaubert, kommt von der Software-Seite her. Die Kennfeldänderung Bi-Tronik 2 V1 gibt es ab 2.500 Euro. Dabei handelt es sich bei der Kennfeldänderung um eine individuelle Optimierung des spezifischen Triebwerks unter der eigenen Motorhaube.

Wer auf eine einfache Installation Wert legt, für den gibt es das Ganze auch als Plug&Play-Variante BI-TRONIK 5 V1 für mindestens 3.360 Euro. Damit das Chiptuning auch nicht zu Lasten der Laufleistung geht, sollen bei beiden Lösungen die serienmäßigen Motorschutz-Funktionen uneingeschränkt in Betrieb bleiben und den Reihensechszylinder so beispielsweise vor einer Überhitzung schützen. Die V-Max-Anhebung auf 290 km/h ist dann mit 795 Euro ein echtes Schnäppchen.

Bilder: © G-Power