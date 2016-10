Kia Soul: 204 PS starke Topversion Turbo kostet mindestens 28.200 Euro

By

Erst vor kurzen wurde der frisch geliftete Kia Soul vorgestellt und jetzt haben die Verantwortlichen auch gleich mit den Preisen nachgelegt. Die Preise für die Basisversion bleiben mit weiterhin rund 17.000 Euro stabil. Für die 204 PS starke Topversion Turbo rufen die Koreaner allerdings dann schon mindestens 28.200 Euro ab. Was ihr für euer Geld bekommt, erfahrt ihr in unseren News.

Bei der Optik und auch bei der Technik hat man beim Kia Soul kräftig nachgelegt. So gibt es schon in der Basisversion Edition 7 sportliche 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaanlage, CD-Radio und Parkpiepser hinten. Den Antrieb übernimmt in dem Fall der 132 PS starke 1,6-Liter-Benzinmotor. Das Basispaket kostet aber trotz dem Plus bei der Ausstattung mit rund 17.000 Euro immer noch so viel wie sein Vorgänger.

Für die 136 PS starke Dieselvariante 1.6 CRDi in der Ausstattungslinie Dream Team Edition muss man dann schon 22.200 Euro hinblättern, bekommt dann aber dafür auch Klimaautomatik, Tempomat, Lederlenkrad, Rückfahrkamera, Freisprechanlage und Licht-an-Automatik.

So richtig teuer wird es dann in der Topversion: Die neu im Portfolio befindliche Variante Turbo mit einem 204 PS starken Turbo kostet über 28.000 Euro. Ein mit demselben Motor ausgestatteter Kia Ceed GT kostet hingegen nur 25.000 Euro. Ob die umfangreiche Zusatzausstattung mit Doppelkupplungsgetriebe, Premium-Soundanlage, Navi-Infotainmentsystem, Fernlichtassistent und Xenonscheinwerfer den Aufpreis rechtfertigt, muss dann jeder Kunde für sich entscheiden.

Bilder: © Kia