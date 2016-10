Audi R8 Spyder: Sauger mit offenem Dach

By

Ferrari tut es, Porsche auch – so gut wie alle Hersteller kraftvoller Sportwagen setzen heutzutage auf die Atemunterstützung durch den Turbo. Nur der Audi R8 Spyder ist so etwas wie der letzte Mohikaner und nun kommt der Sauger mit offenem Dach daher. In dieser Version sprintet er dank dem 5,2 Liter-V10 mit 540 PS auf satte 318 km/h. Keine Spur von den Abriegelungs-Spielereien der Konkurrenz. Pure Leistung und freie Atmung. Wir erklären euch, was ihr für so viel Freiheit auf den Tisch blättern müsst.

Rund ein Jahr nach dem Coupé kommt nun Anfang 2017 der Audi R8 Spyder auf den Markt. Der Sauger mit offenem Dach wiegt dank verstärkter Schweller, dem Dachgestell und der Stoffmütze rund 80 Kilogramm (Leergewicht jetzt: 1.720 Kilogramm) mehr als die geschlossene Variante. Bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h kann das Dach auf Knopfdruck elektrisch innerhalb von 20 Sekunden geöffnet und geschlossen werden.

Beim Motor hat sich erst einmal nicht viel getan, aber beim Kraftstoffverbrauch konnten die Ingenieure ordentlich einsparen. Der V10 mit 5,2 Litern Hubraum, 540 PS und maximal 540 Nm Drehmoment sitzt auch beim Cabrio kurz vor der Hinterachse. Er beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, nach zwölf Sekunden fällt die 200er-Marke und er katapultiert den Sportler auf bis zu 318 km/h. Den Verbrauch konnte man beim neuen Modell um 12 Prozent auf jetzt 11,7 Liter senken. Dank der Ausführung als Mittelmotor und der daraus resultierenden nahezu perfekten Gewichtsverteilung folgt der Audi den Lenkbewegungen wie an der Schnur gezogen.

Für das kraftvolle Cabrio mit dem 112 Liter kleinen Mini-Kofferraumvolumen muss man 13.000 Euro mehr hinlegen als für das Coupé und so startet die Preisliste für den Open Air-Spaß aktuell bei 179.000 Euro. Wer die raue Röhre noch ein bisschen zorniger bellen lassen möchte, der kann sich für 1.900 Euro extra eine Klappensteuerung für die Abgasanlage einbauen lassen.

Bilder: © Audi AG