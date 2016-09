Frisches Optikpaket: Opel Astra OPC Line Sport

By

Für die fünftürige Variante gibt es jetzt das Package Opel Astra OPC Line Sport. Ein frisches Optikpaket, das mit großen Lufteinlässen, Seitenschwellern und größeren Rückstrahlern dem Kompaktmodell einen sportiven OPC-Look verleiht. Was ihr dafür hinblättern müsst, erfahrt ihr in unseren News.

In der Active-, der Dynamic- und der Innovation-Ausstattung gibt es jetzt ab sofort das frische Optikpaket Opel Astra OPC Line Sport. Dabei handelt es sich nur um Anbauteile. Motortechnisch ändert sich beim sportlich wirkenden Rüsselsheimer nichts. Auch weiterhin gibt es maximal 160 Diesel-PS bzw. 200 PS aus einem Otto-Motor.

Für das Optikpaket mit einer neuen Frontschürze samt großen Lufteinlässen, einem neuen Kühlergrill, neu gezeichneten Seitenschwellerverkleidungen sowie einer neuen Heckschürze mit ausgeprägten Sicken rund um das Kennzeichen und vertikal verlaufenden Leuchten muss der Opel-Pilot insgesamt 1.150 Euro auf den Tisch packen.

Zu haben ist der flotte Blitz in sechs Metallic-Tönen (Sovereign Silver, Mineral Black, Deep Sky Blue, Dark Caramel, Cosmic Grey, Emerald Green) sowie in zwei Brillant-Lackierungen (Summit White, Absolute Red). Weitere optionale Features des sportlichen Astra sind Außenspiegelblenden in Carbon-Optik oder gebürstetem Aluminium (99,50 Euro) und Nebelscheinwerfereinfassungen (85,50 bis 95,50 Euro).

Bilder: © GM Company