Mercedes V-Klasse: Neue Vierzylinder für die Großraumlimousine

Die aktuelle Generation der Mercedes V-Klasse wurde seit dem Marktstart 2014 über 200.000 Mal verkauft. Nun gibt es ein Update, bei dem es unter anderem auch neue Vierzylinder für die Großraumlimousine geben wird. Alle Fakten zur gelifteten Version und den Preis der neuen Basisvariante bekommt ihr in unseren News.

Die Großraumlimousine Mercedes V-Klasse wird überarbeitet, bekommt neue Vierzylinder und auch eine Elektroversion wurde nun angekündigt. Auf dem Genfer Autosalon (07. bis 17. März 2019) wird die neue Version vorgestellt und gleichzeitig öffnen sich dann die Bestellbücher für das nun mindestens 36.990 Euro teure Einstiegsaggregat V220d mit 163 PS. Optische Neuerungen gibt es eigentlich nur an der Front. Hier hat man den Lufteinlass unter der Mercedes-typischen Kühlöffnung nicht mehr in drei Teile unterteilt und nun ziert auch ein Chromrand die durchgehende Öffnung. Das Design vom Kühler selbst hat man dank einer neuen Rautenstruktur noch näher an die anderen Mercedes-Modelle herangerückt.

So richtig neu wird es dann unter der Motorhaube. Der in die Jahre gekommene Selbstzünder mit 2,1 Litern Hubraum und 190 PS wird durch einen neuen 190 PS und maximal 440 Nm leistenden Vierzylinder-Diesel V250d mit zwei Litern Hubraum abgelöst. Diesen Motor gibt es als V300d auch noch in einer zweiten Leistungsstufe mit 239 PS und maximal 500 Nm. Bei dieser Top-Motorisierung gibt es zudem eine Boost-Funktion, bei der kurzzeitig dank „Overtorque“ auch noch einmal 30 Nm extra bereitgestellt werden können. Bei beiden Dieselvarianten wird serienmäßig das neue 9G-TRONIC Automatikgetriebe verbaut.

Mit dem hinterradgetriebenen V300d gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,9 Sekunden. Wird der Allradantrieb 4Matic geordert, verlängert sich diese Sprintzeit auf 8,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 220 km/h (Allrad: 214 km/h) erreicht. Als Verbrauchswerte sind für beide Motoren 5,9 bis 6,3 Liter Diesel auf 100 Kilometer angegeben.

Im Innenraum findet sich unter anderem das aus der A-Klasse bekannte MBUX-Instrument. Die Rücksitzbank kann beim Raumriesen gegen Aufpreis gegen zwei neue Luxussessel mit Liegefunktion, Klimatisierung und Massagesystem ausgetauscht werden. Neu sind auch der überarbeitete Bremsassistent mit Fußgängererkennung sowie ein verbessertes automatisch abblendendes Fernlicht.

Bilder: © Daimler AG