Fiat Tipo: Mehr Ausstattung für den Kompakten

Seit dem Sommer 2016 ist die aktuelle Version vom Fiat Tipo am Markt. Im neuen Modelljahr gibt es nun mehr Ausstattung für den Kompakten. Das Basismodell ist dann unter anderem mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern, LED-Tagfahrlicht und getönten Scheiben ausgestattet. Alle Infos und die Preise bekommt ihr in unseren News.

Im neuen Modelljahr wird der Fiat Tipo in den Modellvarianten Street, Mirror, Lounge und S-Design angeboten und schon in der Basisausstattung soll er die Kunden mit seiner erweiterten Ausstattung überzeugen. Neben den bisherigen Ausstattungsdetails gibt es ab 2019 zusätzlich noch glänzend schwarz lackierte 16-Zoll-Leichtmetallräder, getönte Scheiben und Tagfahrlichter in LED-Technologie. Die Preise dafür starten beim viertürigen Steilheckmodell bei 14.790 Euro, für den Fünftürer in der Street-Ausstattung müssen mindestens 15.790 Euro hingeblättert werden und wer den günstigsten Kombi möchte, muss mit noch einmal 1.000 Euro mehr planen.

Die nächsthöhere Ausstattungsvariante Mirror soll vor allem durch eine verbesserte Konnektivität die Autokäufer überzeugen. Dank dem serienmäßigen Entertainmentsystem Uconnect HD Live ist das Fahrzeug unterwegs stets mit dem Internet verbunden und durch die Applikationen Apple Car Play beziehungsweise Android Auto von Google ist die Einbindung kompatibler Smartphones mittels Bluetooth jederzeit gesichert. Gesteuert wird das Ganze über einen sieben Zoll großen Touchscreen-Monitor.

Noch mehr Ausstattung gibt es dann bei der Modellvariante Lounge und der Topversion S-Design. Erstere soll durch eine Klimaautomatik, Parksensoren hinten, Licht- und Regensensor, elektrisch beheizbare Außenspiegel sowie Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion überzeugen. In der Premium-Ausstattung gibt es zudem das Entertainmentsystem UconnectTM 7“ HD LIVE NAV (inklusive Navigationssystem mit vorinstallierter Europa­karte sowie DAB+-Radio), eine Rückfahrkamera, 18-Zoll-Leichtmetallräder mit Diamantfinish sowie die Bi-Xenon-Scheinwerfer. Der Antrieb erfolgt über zwei Benziner und zwei MultiJet-Turbodiesel mit einer Leistungsspanne zwischen 95 PS und 120 PS. Der 120 PS starke Turbodiesel 1.6 Multijet ist anstatt dem serienmäßigen, manuellen Getriebe mit dem Doppelkupplungsgetriebe DCT (Double Clutch Transmission) ausgestattet.

Bilder: © Fiat