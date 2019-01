Dacia Duster Adventure: Vollausgestattetes Sondermodell startet bei 18.900 Euro

By

Der Budget-SUV der rumänischen Renault-Tochter wirbt damit, unschlagbar günstig zu sein. Doch die Einstiegsversion ist vergleichsweise karg ausgestattet. Dass es ein vollausgestattetes Sondermodell ebenfalls zum kleinen Preis geben kann, will man nun mit dem ab 18.900 Euro erhältlichen Dacia Duster Adventure zeigen.

Die Renault-Tochter bringt jetzt mit dem Dacia Duster Adventure ein vollausgestattetes Sondermodell auf den Markt, das bei 18.900 Euro startet und serienmäßige Ausstattungsdetails wie Klimaautomatik, Sitzheizung vorne und ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem sowie kamerabasiertes Umfeldüberwachungssystem beinhaltet. Zudem zählen beim Kompakt-SUV auch 17-Zoll-Felgen, silberne Karosserieakzente und getönte Fenster zum Lieferumfang. Auch eine verchromte Auspuffblende ist in der Ausstattung des Sondermodells mit dabei. Ebenfalls mit an Bord: Das Touchscreen-Multimediasystem Media-Nav Evolution mit Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto sowie der Toter-Winkel-Warner.

Für Vortrieb beim Abenteurer aus Südosteuropa sorgt der neue 1,3-Liter-Turbobenziner TCe 150 GPF. Er generiert 150 PS und maximal 250 Nm Drehmoment, die allerdings nur an die Vorderräder weitergeleitet werden. Ein Allradantrieb ist nicht vorgesehen. In 10,4 Sekunden beschleunigt das Sondermodell von 0 auf 100 km/h und der Top-Speed liegt bei 191 km/h. Der Verbrauch soll bei durchschnittlich sechs Litern auf 100 km liegen. Das Aggregat erfüllt dank eines effizienten Rußpartikelfilters (Gasoline Particulate Filter = GPF) die Abgasnorm Euro-6d-Temp.

Bilder: © Dacia