Mit einer noch individuelleren Gestaltung sowie neuen Serienausstattungen wollen die Münchener beim BMW 2er und 3er GT neue Akzente für das Modelljahr 2019 setzen. Abgedunkelte Heckleuchten finden sich dann ebenso in den Ausstattungslisten wie Bicolor-Leichtmetallräder. Neue Farben und frische Details für die M-Modelle runden das Update ab.

Sportlichkeit und Eleganz sollen dank neuer Akzente für das Modelljahr 2019 bei den Modellen BMW 2er (Coupé und auch Cabrio) und 3er GT noch besser miteinander verbunden werden. Zum neuen Erscheinungsbild des Kompaktklasse-Modells gehören unter anderem die abgedunkelten Heckleuchten, die künftig serienmäßig im Coupé, im Cabrio und auch im High-Performance-Modell M2 Competition serienmäßig mit an Bord sein werden.

Optional können für Coupé und Cabriolet auch in Verbindung mit dem Modell Sport Line zusätzliche 17 beziehungsweise 18 Zoll große Leichtmetallräder in Bicolor-Ausführung geordert werden. Für den M240i wird es neue 18 Zoll große Leichtmetallräder mit Mischbereifung als Sonderausstattung sowie die neue Karosseriefarbe Long Beach Blau metallic und auf Wunsch Carbon-Fibre-Interieurleisten geben. Ein schwarzer Nierenrahmen kann für die Ausführungen Sport Line und M Sport bestellt werden und optional wird die Lederausstattung Dakota mit Exklusivnaht erhältlich sein.

Ab März 2019 werden die dunkleren Heckleuchten auch beim 3er GT zur Serienausstattung gehören. Wer sich bei diesem Modell für die optional erhältlichen adaptiven LED-Scheinwerfer entscheidet, bekommt dafür auch schwarze Einsätze für die Scheinwerfereinheiten mitgeliefert. Im M Sport-Modell werden dann zusätzlich auch die BMW Niere, die Abgasendrohr-Blenden sowie optional auch die Außenspiegelkappen in Schwarz hochglänzend ausgeführt sein. Zudem können optional auch 18 Zoll große M Leichtmetallfelgen im Sternspeichendesign in der Farbe Jetblack sowie 19 Zoll große M Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign in Jetblack glanzgedreht einschließlich Mischbereifung bestellt werden. Neu ist auch die Außenfarbe Mineralweiß metallic.

Bilder: © BMW Group