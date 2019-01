Lexus LC als Cabrio: Premiere zur NAIAS in Detroit

By

Der japanische Nobel-Ableger von Toyota wird auf der NAIAS in Detroit ein neues Konzeptfahrzeug vorstellen: Den Lexus LC in der Version als Cabrio. Damit feiert dann auch das Vorbild für das neue Markendesign seine Premiere. Was ihr von der offenen Version des dynamischen Flaggschiff-Coupés erwarten könnt, lest ihr in unseren News.

Die Japaner bringen ihr Flaggschiff-Coupé Lexus LC als Cabrio mit zur Premiere zur NAIAS in Detroit. Auf der North American International Auto Show (14. – 27.01.2019) wird die 4,77 Meter lange Studie zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Der auffällig gestylte offene 2+2-Sitzer soll den kontinuierlichen Evolutionsprozess im Lexus Design fortschreiben. Die Kernelemente sind dabei eng an die Designsprache der Coupé-Version angelehnt. Einige Verfeinerungen gibt es dennoch: eine flacher gestellte Windschutzscheibe, eine flach konturierte Heckklappe unter welcher das zusammengefaltete Verdeck seinen Platz findet, sowie noch stärker gestreckte Linien, welche die kraftvolle und dynamische Note unterstreichen sollen.

Die vor Kraft nur so strotzende Anmutung wird durch die kurzen Überhänge, die breite Spur sowie die 22-Zoll-Leichtmetallräder noch weiter verstärkt. Tadao Mori, Chefdesigner des LC Cabriolet Konzept-Fahrzeugs, sagte zur Roadster-Studie: „Eine Serienversion dieses Konzepts wäre in vielerlei Hinsicht faszinierend. Man sieht die dynamischen Linien, wenn man sich nähert, hört den Motor beim Starten und spürt alles um sich herum, sobald man auf der Straße unterwegs ist. Dieses Fahrzeug würde die Sinne auf einzigartige und aufregende Weise ansprechen – und das jedes Mal, wenn man am Steuer sitzt.“

Die Maße entsprechen bis auf die Höhe (fünf Millimeter flacher) exakt denen des Coupés. Wie das Cabrio angetrieben wird, darüber können wir bislang nur spekulieren. Für die vor zwei Jahren vorgestellte Coupé-Version stehen aktuell ein 477 PS starker V8-Saugmotor sowie ein 359 PS starker Hybridantrieb zur Auswahl. Zurzeit startet die Preisliste für das Flaggschiff-Coupé hierzulande bei rund 100.000 Euro.

Bilder: © Lexus