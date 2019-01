Subaru Forester: Mehr Komfort schon in der Basisversion Active+

By

Das Ausstattungsprogramm vom Subaru Forester wird im Modelljahr 2019 deutlich umgestaltet und erweitert und es gibt mehr Komfort schon in der Basisversion Active+. Auch wenn dadurch der Einstiegspreis etwas ansteigt, gibt es nun schon im Basismodell unter anderem elektrische Außenspiegel, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik sowie ein Audiosystem mit Sieben-Zoll-Touchscreen, Digitalradio DAB+, CD-Player, zwei USB-Anschlüsse und sechs Lautsprechern.

Im neuen Modelljahr gibt es nun schon mehr Komfort für die Basisversion Active+ vom Allradler Subaru Forester. Unter der Haube arbeitet hier zwar immer noch der 150 PS starke 2.0-Liter-Boxer-Benziner, dessen Kraft über eine stufenlose Lineartronic-Automatik auf alle vier Räder übertragen wird, aber in Sachen Komfortausstattung hat sich jetzt schon in der Grundausstattung einiges getan. Denn schon in der einfachsten Ausstattungsoption sind jetzt die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, die elektrisch einstell- und anklappbaren Außenspiegel, die Aluminium-Pedalerie, eine Mittelarmlehne im Fond, Lederlenkrad und -schaltknauf, ein Multifunktionsdisplay, eine Rückfahrkamera sowie ein Audiosystem mit Sieben-Zoll-Touchscreen, Digitalradio DAB+, CD-Player, zwei USB-Anschlüsse und sechs Lautsprecher mit an Bord.

Bei den Sicherheitsfeatures sind unter anderem sieben Airbags, ein Gespann-Stabilisierungssystem, eine automatische Niveauregulierung an der Hinterachse und das Eyesight-System serienmäßig mit dabei. Letzteres umfasst verschiedene Assistenten wie ein Notbremssystem und einen aktiven Spurhalteassistenten. Der Preis für das Basismodell startet bei 31.990 Euro und liegt damit 1.990 Euro über dem bisherigen Basispreis. Die anderen Ausstattungslinien namens Comfort (33.400 Euro), Exclusive+ (35.000 Euro) und Platinum (40.000 Euro) bringen beispielsweise Annehmlichkeiten wie LED-Scheinwerfer, Lenkradheizung oder ein Glasschiebedach mit.

Bilder: © Subaru