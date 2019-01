Opel Zafira Life: Bye bye Kompakt-Van!

By

Vom Kompakt-Van zum Kleinbus. Endlich haben auch die Rüsselsheimer mit dem neuen Opel Zafira Life ihren Bulli und springen damit auf einen rasant fahrenden Zug auf, denn immer mehr Menschen wollen draußen aktiv sein und dazu auch ihr Auto mitnehmen. Was das neue Schwestermodell des 2016 lancierten Familientransporter-Trios Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer und Toyota Pro Ace Verso so alles drauf hat, erfahrt ihr in unseren News.

Den neuen Opel Zafira Life gibt es 2019 gleich in drei verschiedenen Längen (4,60 bis 5,30 Meter) und damit heißt es dann endgültig: Bye bye Kompakt-Van! Die neue Großraumlimousine bietet Platz für bis zu neun Insassen plus Gepäck (maximal 3.397 Liter Stauraum). Die Varianten S („Small“ / 4,60 Meter lang), M („Medium“ / 4,95 Meter lang) und L („Large“ / 5,30 Meter lang) stehen für einen hoch flexiblen Innenraum, bei dem der Lounge-Charakter ganz klar im Vordergrund stehen soll. Ergänzt wird das Wohlfühlambiente durch ein modernes Paket an zeitgemäßen Fahrerassistenz- und Infotainment-Systemen inklusive Head-up-Display sowie kamera- und radarbasierten intelligenten Assistenten. Auch dank dieses gut durchdachten Sicherheitskonzeptes gab es für den Großraum-Opelaner vom Start weg den Euro NCAP mit der Maximalwertung von fünf Sternen.

Der neue Alleskönner der Rüsselsheimer soll am 18. Januar auf dem Brüsseler Automobilsalon (Publikumstage 19. bis 27. Januar 2019) seine Weltpremiere feiern. Dann werden die Entwickler auch die umfangreiche Optionsliste präsentieren, in der sich unter anderem auch Ledersitze mit Massagefunktion, eine elektrische Heckklappe, ein zweiteiliges Panoramadach und ein Head-up-Display finden werden.

Außerdem soll im Laufe des Jahres 2019 das neue Telematikangebot Opel Connect Einzug halten in den Kleinbus. Das bietet dann beispielsweise die Live Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und auch eine Direktverbindung zur Pannenhilfe und zum Notruf. Für eine sichere Überwachung der Fahrzeugumgebung wird es Radarsensoren in der Bug- und Heckschürze sowie eine Rückfahrkamera geben, die ihr Bild, je nach gewählter Ausstattung, auf den Innenspiegel oder den Sieben Zoll-Monitor, im letzteren Fall mit 180-Grad-Blickwinkel aus der Vogelperspektive, überträgt.

Welche Motoren zum Einsatz kommen werden, ist bislang noch nicht bekannt. Hier ist es aber denkbar, dass man sich in den Motorenpaletten der Schwestermodelle bedient. Dort finden sich aktuell bis zu vier Vierzylinderdiesel mit 1,5 und 2,0 Litern Hubraum sowie Leistungswerten zwischen 102 PS und 177 PS. Auch die Preise halten die Opel-Verantwortlichen bislang noch streng geheim.

Bilder: © Opel