Mercedes-Benz CLA Coupé: Premiere für den Viertürer bei der CES 2019

Bei der Elektronikmesse CES 2019 in Las Vegas haben die Stuttgarter die zweite Generation vom Mercedes-Benz CLA Coupé vorgestellt. Nach der Premiere für den Viertürer wissen wir, dass er im Mai auch mit neuen MBUX-Features auf den Markt kommen wird.

Die Schwaben sind gerade dabei ihre Kompaktklasse umzubauen und der nächste Baustein dafür war jetzt die Premiere für den Viertürer bei der CES 2019. Das Mercedes-Benz CLA Coupé ist die vierte Modellvariante vom neuen CLA und soll laut dem Hersteller im Mai 2019 am Markt starten. Zuwächse gibt es hierbei in nahezu allen Dimensionen der Abmessung: rund fünf Zentimeter mehr in Länge und Breite, drei Zentimeter mehr beim Radstand und knapp sechs Zentimeter mehr bei der Spur vorne und auch hinten. Damit rückt das Coupé nicht nur optisch, sondern auch in der Größe noch näher an den größeren CLS heran. Einbußen muss der Mercedes-Fahrer hingegen beim Kofferraum hinnehmen: Hier sind es in der neuen Version nur noch 460 Liter (-10 Liter).

Auch im Innenraum gibt es mit der neuesten Version der Mercedes-Benz User Experience (MBUX) Neuigkeiten. Mit an Bord sind dabei unter anderem ein leistungsstarker Rechner, brillante Bildschirme und Grafiken, individualisierbare Darstellung, vollfarbiges Head-up-Display, Navigation mit Augmented Reality, Sprachassistent „Hey Mercedes“ und lernfähige Software. Dazu sagte Sajjad Khan, Mitglied im Bereichsvorstand von Mercedes-Benz Cars für CASE und Leiter Digital Vehicle & Mobility: „Im neuen CLA wird die aktuellste Version bei der Sprachbedienung von MBUX – Mercedes-Benz User Experience erlebbar. So kann der Sprachassistent „Hey Mercedes“ deutlich komplexere Anfragen erkennen und beantworten.“

Zudem können per Geste sowohl vom Fahrer als auch vom Beifahrer verschiedene zuvor festgelegte Favoriten aufgerufen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Klimaanlage, aber auch um die Navigation zur Heimatadresse handeln. Das System soll automatisch erkennen, ob die Gestensteuerung gerade vom Fahrer oder vom Beifahrer genutzt wird.

Die einzige in Las Vegas bisher vorgestellte Antriebsvariante ist der CLA 250 mit dem 225 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder aus der A-Klasse, der an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekuppelt ist. Für Vortrieb sollen zum Marktstart im Mai 2019 dann aber auch der CLA 200 mit 163 PS, der CLA 220 mit 190 PS und der CLA 180d mit 116 PS sorgen. Zu den Preisen machten die Schwaben bisher noch keine Angaben.

