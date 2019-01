By

Die italienische Edel-Schmiede hat jetzt den Lamborghini Huracán Evo mit V10-Sauger und 640 PS vorgestellt. Damit bekommt der Sportgleiter fünf Jahre nach dem Marktstart ein Update, das ihm neben dem neuen Namenszusatz unter anderem auch das neue integrierte Fahrdynamiksystem Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) beschert.

Nachdem das Update für den Technikbruder Audi R8 durch ist, haben sich die Entwickler den Lamborghini Huracán Evo mit V10-Sauger und 640 PS vorgeknöpft. Der hat neben dem Evo-Namenszusatz auch eine verbesserte Performance und eine prädiktive Fahrdynamikregelung erhalten. Die überarbeitete Version soll dann im Frühjahr 2019 für mindestens 219.000 Euro auf den Markt kommen.

Als Antrieb dient der 5,2-Liter-V10-Motor, der zuvor nur im Modell Huracán Performante zum Einsatz kam. Die 6440 PS und die maximal 600 Nm Drehmoment schießen den Sportler mit seinem Trockengewicht von 1.422 kg in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. In 9,0 Sekunden ist dann die 200 km/h-Marke geknackt und die Nadel sprintet dann weiter bis auf maximal 325 km/h nach oben.

Ebenfalls mit an Bord sind die Allradlenkung und das überarbeitete Chassis-Kontrollsystem namens Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). Das System soll das Dynamikverhalten besser überwachen und die Performance des Fahrzeuges kann noch sensibler als zuvor an die jeweilige Fahrsituation angepasst werden. Das prädikativ arbeitende System ahnt anhand verschiedener Parameter bereits was der Fahrer vom Fahrzeug erwartet und stellt dann das neue integrierte Fahrdynamiksystem entsprechend ein.

Die auffälligsten Modifikationen an der Optik sind unter anderem der neue Stoßfänger vorne mit Splitter sowie das Heck mit neuer Endrohroptik und modifiziertem Aerodynamikdesign. Der Racer wirkt dank der Vierschichtlackierung in Orange und den neuen Aesir 20″-Felgen samt den Pirelli P Zero-Reifen optisch frischer. Im Innenraum gibt es jetzt einen 8,4-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole zur Bedienung der Klimaanlage und vom Infotainmentsystem.

Bilder: © Lamborghini