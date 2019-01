Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport: Sechszylinder-Boxer für Hobby-Piloten

By

Drei Jahre nachdem die erste GT4-Clubsport-Generation an den Start ging, folgt nun mit dem neuen Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport der Nachfolger. Das Fahrzeug mit dem neuen Sechszylinder-Boxer für Hobby-Piloten ist nun erstmals in zwei verschiedenen Versionen erhältlich. Alle Details dazu bekommt ihr in unseren News.

Den mit einem 425 PS starken Sechszylinder-Boxer für Hobby-Piloten bestückten Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport bieten die Zuffenhausener jetzt in zwei Versionen an: Einmal als Basis-Version „Trackday“, die sich eher an ambitionierte Hobbyrennfahrer richtet und als „Competition“-Variante für nationale und internationale Wettbewerbe. In beiden Versionen vom Fahrzeug für die GT4-Rennklasse arbeitet ein 3,8 Liter großer Sechszylinder-Boxermotor mit 425 PS. Gegenüber der ersten GT4-Generation sind das schon 40 PS mehr. Für die Kraftübertragung stehen ein Porsche-Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen und eine mechanische Hinterachs-Quersperre zur Verfügung.

Die schnelle Verzögerung gewährleistet beim 1.320 Kilogramm leichten GT4-Clubsportler eine Rennbremsanlage mit vorne wie hinten 380 mm im Durchmesser messenden Stahlbremsscheiben. Für zusätzliche Sicherheit sorgen unter anderem ein eingeschweißter Sicherheitskäfig, ein Rennschalensitz sowie die Sechs-Punkt-Gurte. Zudem gehören auch eine Klimaanlage, ein Reifendruckkontrollsystem und ein elektronisches Gaspedal zur Serienausstattung. Die Basisvariante verfügt lediglich über eine fixe Stoßdämpferabstimmung. Das „Trackday“-Modell ist ab 134.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhältlich.

Wer mehr Einstellmöglichkeiten möchte, muss zur „Competition“-Version greifen. Dort können beispielsweise die Stoßdämpfer dreifach verstellt werden und auch ein 115 Liter großer und für Langstreckenrennen geeigneter Sicherheitstank ist dann mit an Bord. Über ein Waagebalken-System kann die Bremsbalance zwischen Vorder- und Hinterachse stufenlos verstellt werden und die die integrierte Lufthebeanlage garantiert schnelle Boxenstopps. Eine automatische Feuerlöschanlage ist ebenso im Basispreis von 157.000 Euro ohne Mehrwertsteuer mit enthalten wie ein abnehmbares Rennlenkrad. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge soll im Februar 2019 starten.

