Haben die Experten von der hauseigenen Individual-Manufaktur ihre Finger mit im Spiel, dann steht am Ende etwas ganz Exklusives auf den vier Rädern. So auch in diesem Fall, denn beim BMW Individual M850i Night Sky wird mit Sternenstaub gearbeitet. Alle Infos zum neuesten Coup der Veredler bekommt ihr in unserem Artikel.

Für die kommende Nacht vom 03. auf den 04. Januar erwarten Astronomen einen besonders intensiven Meteoriten-Schauer und was liegt da näher, als den neuen BMW Individual M850i Night Sky mit Sternenstaub genau am Vorabend zu diesem Himmelsereignis zu präsentieren? Denn gerade heute befindet sich unser Heimatplanet in der Umlaufbahn vom Asteroid 2003 EH und wenn dann dessen Bruchstücke auf die Erde gelangen, dann wird es zur Gestaltung vom Innenraum des edlen Sondermodells genutzt. Als Basis für den exklusiven Raumgleiter dient ein BMW M850i xDrive Coupé.

Damit der BMW-Pilot vom Sternenhimmel träumen kann, gibt es beleuchtete Sternbilder auf der Mittelkonsole. Und für die gesamte Dekor-Blende der Mittelkonsole, den Start-Stopp-Knopf, den iDrive-Controller und die Elemente des Wählhebels der Achtgang-Automatik wurde auf Meteoriten-Material zurückgegriffen.

Und auch beim Exterieur spielen die unendlichen Weiten des Weltalls eine entscheidende Rolle, denn viele Komponenten weisen hier die für die Oberflächen von Meteoriten charakteristische Widmanstätten-Struktur auf. Sie entsteht nur dann, wenn bestimmte Eisenmeteoriten geschliffen oder mit Säureverbindungen in Kontakt gebracht werden. Zu sehen ist der außerirdische Look zum Beispiel am Frontsplitter, an den seitlichen Lufteinlässen der Frontschürze, am Air Breather in den vorderen Kotflügeln und an den Außenspiegel-Kappen.

Und genau wie in der Raumfahrt, kommt es auch in den höchsten Sphären des Automobilbaus auf jedes Gramm an. Dank 3D-Druck konnte für die Struktur der Bremssättel ein optimales Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht erreicht werden. Durch die moderne Drucktechnologie konnte das Gewicht der Bremssättel um bis zu 30 % reduziert werden. So soll es im Ergebnis zu einer Optimierung der Fahrdynamik und des Fahrkomforts kommen.

Bilder: © BMW Group