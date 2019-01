Volkswagen Caddy Xtra: Kastenwagen-Sonderserie mit 2.000 Euro Preisvorteil

By

Überall steigen die Verkaufszahlen der SUV, doch mit der Kastenwagen-Sonderserie Volkswagen Caddy Xtra soll dem Trend hin zum geräumigen Allradler wenigstens etwas entgegen gesetzt werden. Das ab sofort bestellbare Sondermodell bietet den Kunden laut Hersteller einen Preisvorteil von bis zu 2.000 Euro und kommt unter anderem mit silberner Dachreling und Leichtmetallfelgen auf den Markt.

Die Nutzfahrzeugsparte der Wolfsburger produziert den praktischen Kastenwagen, der auch als Familienauto oft nachgefragt wird, bereits seit 2003. Mit dem Volkswagen Caddy Xtra kommt nun eine Kastenwagen-Sonderserie mit 2.000 Euro Preisvorteil auf den Markt. Damit will man sich unter anderem auch wieder gegenüber dem gerade erst erschienenen PSA-Trio Citroën Berlingo, Peugeot Rifter und Opel Combo neu positionieren. Als Basis für das neue Sondermodell dient die Ausstattungslinie „Trendline“, bei der die Preise für den 75 PS starken 2.0 TDI Motor bei 20.990 Euro starten. Wer will, kann das Fahrzeug in der Sonderausstattung aber auch mit dem stärkeren TDI mit 150 PS sowie mit dem 110 PS starken Erdgasmotor TGI bestücken.

Auf der Liste der Ausstattungsdetails finden sich beim Xtra-Sondermodell unter anderem eine silberne Dachreling und das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion. In Abhängigkeit von der gewählten Motorisierung werden 15 Zoll-Leichtmetallräder „Caloundra“ oder 16 Zoll-Leichtmetallräder „Bendigo“ verbaut. Einen besonderen optischen Akzent soll der „Xtra“-Schriftzug auf dem Seitenteil setzen.

Die Innenausstattung wird durch eine verstellbare Mittelarmlehne, eine Dekoreinlage in der Schalttafel und einen Stoffsitzbezug in Blau mit farblich abgesetzten Nähten erweitert. Optional kann auch das Connectivity-Paket gewählt werden, in dem Schnittstellen für Mobiltelefone, die Multifunktionsanzeige „Premium“ mit Müdigkeitserkennung und das Navigationssystem „Discover Media“ mit sechs Lautsprechern, Sprachbedienung und elektronischer Sprachverstärkung enthalten sind.

