VW Touareg III von ABT: Schwarz, breit und 330 PS stark

Der Haus- und Hoftuner vom Volkswagen-Konzern hat sich jetzt mal den VW Touareg III vorgeknöpft und dem Offroader eine ordentliche Kraftkur verpasst. Das Ergebnis: Schwarz, breit und 330 PS stark.

Das man einen ohnehin schon recht brachialen Offroader noch brutaler machen kann, beweist der Tuner ABT mit dem VW Touareg III, der nach der Behandlung vor allem schwarz, breit und 330 PS stark ist. Dank dem eigens entwickelten Steuergerät ABT Engine Control (AEC) steigt die Leistung um 44 PS. Waren es vor der Behandlung noch 286 PS und 600 Nm, so sind es jetzt satte 650 Nm, die an der Kurbelwelle zerren. 44 PS mehr machen unterm Strich inklusive Montage und Abnahme vom TÜV einen Preis von 3.261 Euro extra aus.

Doch auch an der Optik haben die Tuner geschraubt und so gibt es auch zahlreiche sportliche Leichtmetallfelgen in 20 und 22 Zoll. Das Topmodell sind dabei die 22 Zoll großen ABT Sport GR-Felgen in den Farben matt schwarz und glossy schwarz. In mystic schwarz sind die Felgenmodelle DR und FR zu haben. Zudem werden die Felgen DR, ER-C und FR-C in unterschiedlichen Größen angeboten. Ein besonderes Schmankerl: die 20 Zoll große ER-C Felge in gun-metal diamantbedreht.

Die Preise für die verschiedenen Sportfelgensätze liegen zwischen 3.805 Euro und 6.965 Euro. Zur endgültigen Abrundung können die Serien-Türleuchten in der Fahrer- und der Beifahrertür durch die ABT Türeinstiegsbeleuchtung ersetzt werden. Damit wird beim Aussteigen gegen 49 Euro Aufpreis das ABT-Logo auf den Asphalt projiziert.

Bilder: © ABT Sportsline