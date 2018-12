Mercedes-Benz G 350 d: Ein Hauch von Sparsamkeit

By

Wer bislang die neue G-Klasse geordert hat, war gezwungen zum 4,0 Liter großen V8 mit 422 PS zu greifen. Jetzt gibt es mit dem Mercedes-Benz G 350 d auch einen Reihensechszylinder-Diesel und mit nunmehr 286 PS zieht ein Hauch von Sparsamkeit in den Luxus-Offroader ein.

Wer einen Hauch von Sparsamkeit auch durch die Geldbörse wehen lassen will und dennoch nicht auf Leistung und Traktion im Gelände verzichten möchte, für den gibt es jetzt den Mercedes-Benz G 350 d. Auch wenn es bislang noch keine konkreten Preisangaben gibt, so dürfte der Kraxler mit dem kleineren R6 weniger kosten als der 107.041 Euro teure G500 mit dem V8.

Auch beim Verbrauch zieht dann mehr Sparsamkeit ein, denn das neue 286 PS starke Aggregat mit dem Namen OM656, das bereits in E- und S-Klasse arbeitet, begnügt sich auch 100 Kilometern mit 9,6 Litern Diesel. Der 2.925 cm3 große und maximal 600 Nm zur Kurbelwelle schickende Motor beschleunigt den immerhin 2,45 Tonnen schweren Geländewagen in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 199 km/h erreicht.

Das Schalten übernimmt das Wandler-Automatikgetriebe 9G-TRONIC. Wie gewohnt, erfolgt die Kraftübertragung permanent auf alle vier Räder, allerdings haben die Ingenieure ein wenig am Verteilergetriebe herumgeschraubt. Bis zu 40 Prozent der Power werden nun an die Vorderachse geschickt und die restlichen bis zu 60 Prozent gelangen dann an die Hinterachse. Das soll für mehr Komfort beim Fahren und auch für eine noch bessere Geländetauglichkeit sorgen.

Auch wenn sich an der Außenhaut nur ganz wenig geändert hat, so zieht im Innenraum nun ein moderner und zeitgemäßer Look ein. Auf der Mittelkonsole prangt ein großes Display, das bereits aus anderen Mercedes-Modellen bekannt ist. Wer will, kann die serienmäßigen analogen Instrumente durch das 1.011 Euro teure Widescreen-Cockpit mit zwei 12,3 Zoll großen Displays ersetzen.

Bilder: © Daimler AG