Ford Transit: Ab 2019 auch als Mild-Hybridvariante mHEV

By

Im neuen Modelljahr gibt es für den Transporter Ford Transit ein Update. Ab 2019 wird es den Handwerker- und Kurierfahrer-Liebling erstmals auch als Mild-Hybridvariante mHEV geben. Alle Infos zum überarbeiteten Modell bekommt ihr in diesem Artikel.

Mitte 2019 wird es den neuen Jahrgang vom Ford Transit geben. Der wird dann auch als Mild-Hybridvariante mHEV erhältlich sein. Laut Hersteller handelt es sich dabei um eine Dieselvariante mit elektrischer Unterstützung. Damit soll vor allem im Stadtverkehr mit vielen Start-Stopp-Situationen eine Kraftstoffersparnis von bis zu acht Prozent möglich sein. Auch alle anderen Motoren werden überarbeitet und sollen nun bis zu sieben Prozent weniger Kraftstoff verbrauchen.

Ebenfalls neu in der Ausstattungsliste sind die Front- und Rückfahrkameras mit Split-View-Technologie, ein Einpark-Assistent sowie der Pre-Collision-Assistent mit Fußgängererkennung und Cross-Traffic-Alert.

Und so kurz vor dem kürzesten Tag des Jahres präsentieren die Kölner dann gleich noch eine weitere Neuerung, die Dunkelheit-geplagte Handwerkerherzen sicher höher schlagen lässt: Die auf Wunsch in Dachhöhe verbaute LED-Außenleuchte am Heck. Sie sorgt auch an dunklen Tagen für ausreichend Licht zum Arbeiten. Für Flottenbetreiber soll die Disponierung ihrer Firmenwagen dank dem neuen Ford-Pass-Connect-Modem noch leichter werden.

Bilder: © Ford