VW Sharan „Black Style“: Der Van wird nochmal aufgewertet

By

Gemeinsam mit den Konkurrenten von Opel, Ford und Renault ist der Van der Wolfsburger so etwas wie der letzte Mohikaner. Die Niedersachsen halten aber dennoch an dem familienfreundlichen Langstrecken-Van fest und werten die Baureihe noch einmal mit dem neuen Sondermodell VW Sharan „Black Style“ auf. Was beim Fahrzeug, das auf Wunsch mit einem neuen 177 PS starken 2,0-Liter-TDI und auch mit Allrad bestellt werden kann, alles neu ist und mit welchem Preis zu rechnen ist, erläutern wir in unseren News.

Der Van wird noch einmal aufgewertet. Die Wolfsburger bringen das ab sofort bestellbare Sondermodell VW Sharan „Black Style“ in Deutschland für mindestens 42.375 Euro auf den Markt. Dafür gibt es dann beispielsweise eine in allen Ausstattungslinien stark modernisierte Auswahl an Assistenzsystemen. Serienmäßig sind jetzt der Spurhalteassistent „Lane Assist“ sowie das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit Auffahrwarner und automatischen Bremseingriffen mit an Bord. Zur Serienausstattung gehören auch das Multifunktionslenkrad, ein automatisch abblendender Innenspiegel, Tagfahrlicht und ein Regensensor für die Scheibenwischer.

Damit die strengeren Abgasgrenzwerte eingehalten werden können, hat man den 1,4-Liter-Benzinmotor mit 150 PS ab sofort mit einem Ottopartikelfilter ausgerüstet. Wer einen Selbstzünder will, der greift zum neuen 177 PS starken Zweiliter-Turbodiesel. Zudem wird ein weiterer 150 PS starker Zweiliter-Turbodiesel erhältlich sein. Natürlich schaffen auch die Selbstzünder die strenge Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Die Kraftübertragung erfolgt, je nach Motorisierung, über eine 6-Gang-Handschaltung oder ein 6- bzw. 7-Gang-DSG. Auf Wunsch kann auch der Allradantrieb 4Motion eingebaut werden.

Das in den Ausstattungslinien Comfort- und Highline bestellbare Sondermodell verfügt über ein exklusives schwarzes Dach, eine schwarze Dachreling und die Folienbeklebung „Black Style“. Für weitere exklusive Akzente beim Interieur sollen die Bicolor-Ledersitze in Bonanza-Titanschwarz sorgen. Auch das dynamisch geregelte Dauerfernlicht („Dynamic Light Assist“), ein Kurvenlicht, 17-Zoll-Leichtmetallräder und abgedunkelte hintere Scheiben sowie Spiegelkappen und Fensterumlaufleisten in Schwarz gehören zur Serienausstattung.

Bilder: © Volkswagen AG