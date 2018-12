Audi SQ2: Kompakt-SUV mit 300 PS und üppigem Preis

By

Startet der Normalo-Q2 schon bei rund 26.000 Euro, so muss man für das 300 PS starke Kompakt-SUV Audi SQ2 doch mit einem recht üppigem Preis zurechtkommen. Was ihr für das noch in diesem Monat bestellbare Power-SUV einplanen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Im Oktober 2018 feierte das sportliche Kompakt-SUV Audi SQ2 mit 300 PS seine Premiere. Jetzt steht fest: Der Preis, den die Bayern dafür aufrufen, wird recht üppig. 44.500 Euro müssen in der Haushaltskasse mindestens für die Sportversion vom kleinen SUV eingeplant werden. Dafür gibt es einen 2,0-Liter-R4 mit Abgasturbolader, der maximal 400 Nm bei 2.000 bis 5.200/min an die Kurbelwelle schickt.

Der Vierzylinder-TFSI stammt aus dem S3 und bringt es dort auf maximal 310 PS. Im SQ2 ist ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe für das Schalten verantwortlich und eine hydraulisch betätigte Lamellenkupplung sorgt dafür, dass die Kraft auch an alle vier Räder verteilt wird. So ausgestattet gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,8 Sekunden und typischerweise riegelt bei 250 km/h die Elektronik ab.

Dank Sportfahrwerk rückt der SQ2 im Vergleich zu den normalen Versionen um 20 Millimeter näher an den Asphalt heran. Weitere Serienmerkmale der Sportversion sind die 18-Zoll-Leichtmetallräder, die gegen Aufpreis auch gegen 19-Zöller getauscht werden können, und eine progressive Lenkung, welche die Lenkübersetzung an die Fahrsituation anpasst. Außerdem gibt es im Innenraum Sitze mit einer Stoff-Leder-Kombination, Alu-Akzente im Cockpit und Edelstahl-Pedale. Zudem wird im Instrumententräger optional das aus anderen Modellen bekannte „Virtual Cockpit“ zu finden sein.

Bilder: © Audi AG