Hyundai Kona Iron Man: Superhelden-Sondermodell ab 34.000 Euro erhältlich

Mit dem Superhelden-Sondermodell Hyundai Kona Iron Man tauchen die Koreaner in die Welt der Marvel-Comics ab. Die Tony Stark-Sonderedition für Comic-Fans ist ab sofort ab 34.000 Euro erhältlich.

Der Mini-SUV Hyundai Kona Iron Man ist ab sofort als Superhelden-Sondermodell ab 34.000 Euro erhältlich. Mit dem limitierten Editionsmodell nimmt der koreanische Autobauer Bezug auf die Marvel-Superhelden-Figur Iron Man. Beim Superhelden-SUV sind beispielsweise Dachlackierung, Dachreling, Kappen der Außenspiegel sowie die Seitenschweller in einem exklusiven Iron-Man-Rot gehalten.

Natürlich dürfen auch Marvel-Logos nicht fehlen. Die finden sich auf einer speziellen Belüftungsöffnung der Motorhaube oder an den vorderen Kotflügeln. Den Auftritt des Superhelden-Autos sollen zweifarbige 18-Zoll-Leichtmetallräder mit Iron-Man-Nabenkappen, Gravuren in den D-Säulen sowie Applikationen am Heck abrunden. Auf dem Armaturenbrett ist eine Tony Stark-Signatur zu finden und der Wahlhebel des serienmäßigen Doppelkupplungsgetriebes 7DCT und des Smart-Key-Systems wird von einer Iron Man-Maske geziert.

Für einen standesgemäßen Superhelden-Antrieb sorgt der 177 PS starke Top-Benziner in Verbindung mit dem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe 7DCT. Damit schafft es der Fronttriebler in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und auf maximal 210 km/h. Allradantrieb ist ebenfalls gegen Aufpreis erhältlich. Trotz der Bezeichnung als Sondermodell ist das Fahrzeug kein Schnäppchen, denn einen Preisvorteil gegenüber den bekannten Ausstattungsversionen gibt es nicht. Das Gegenteil ist eher der Fall, denn das Editionsmodell kostet im Vergleich zur höchsten und nahezu voll ausgestatteten Variante Unique Plus sogar 2.400 Euro mehr.

Bilder: © Hyundai