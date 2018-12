Honda HR-V Sport mit 182 PS: Extra-Turbo für das Kompakt-SUV

By

Ab nächstem Jahr wird es das noch stärkere Kompakt-SUV Honda HR-V Sport mit 182 PS geben. Möglich wird der Extra-Turbo durch den durchzugstarken 1,5-Liter-VTEC-TURBO-Benzinmotor. Das besonders sportliche Ausstattungsniveau verfügt zudem über eine geänderte Fahrwerksabstimmung und neue Designdetails.

Das Angebot für das Kompakt-SUV aus Japan wird im Frühjahr 2019 erweitert. Neu ist die 182 PS starke Version Honda HR-V Sport. Hier erfolgt der Antrieb durch einen 1,5-Liter-Benziner, der dank einer Turboaufladung mal eben 52 PS mehr zur Verfügung stellt als der bisher stärkste verfügbare 1,5-Liter-Saugbenziner. Der Extra-Turbo macht sich auch beim Drehmoment bemerkbar. Wählt man das serienmäßig verbaute Sechsgang-Schaltgetriebe, so stehen maximal 240 Nm zur Verfügung. Wer hingegen auf das optional erhältliche CVT-Getriebe setzt, muss hier leichte Abstriche hinnehmen und bekommt nur 220 Nm zur Verfügung gestellt.

Ein paar kleine Änderungen beim Design sollen die sportliche Note verstärken. So hat man das beim Serienmodell übliche abgedunkelte Chrom durch eine hochglänzende schwarze Chromblende in der Frontpartie ersetzt. Im Kühlergrill und in den Einfassungen der Nebelscheinwerfer findet sich nun die exklusive Wabenoptik wieder.

Am Heck sollen ein schlanker Frontspoiler und ein markanterer Heckstoßfänger, beides in glänzendem Schwarz gehalten, für noch mehr Dynamik beim Design sorgen. Schwarze Außenspiegelverkleidungen, zwei Endrohre und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in exklusiver Optik runden den sportlichen Auftritt des Japaners ab. Zudem gehören LED-Scheinwerfer, die Fern- und Abblendlicht, LED-Blinker und LED-Tagfahrlicht in sich vereinen, zur Serienausstattung.

Den Innenraum bestücken die Honda-Verantwortlichen mit exklusiven Sitzen in Schwarz und Dunkelrot sowie mit einem schwarzen Dachhimmel. Das dynamische Fahrgefühl wollen die Ingenieure durch eine spezielle Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung unterstreichen. Spezielle Dämpfer sollen den Seiten- und Torsionsbewegungen der Karosse entgegenwirken. Zu den Preisen schweigen sich die Konzernverantwortlichen bislang noch aus.

Bilder: © Honda