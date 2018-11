Preise BMW 3er 2019: 318d startet bei 37.850 Euro

By

Auch wenn die Vorstellung vom BMW 3er noch bis März 2019 auf sich warten lässt, so können wir euch schon ein paar Preise des neuen Mittelklassemodells der Bayern verraten. So startet beispielsweise der 318d bei 37.850 Euro.

Die günstigste Möglichkeit, auch 2019 einen neuen BMW 3er zu fahren, bleibt der 318d mit 150 PS, der bei 37.850 Euro startet. In der Basisausstattung des Diesel-Modells finden sich dann unter anderem die LED-Scheinwerfer, ein 8,8-Zoll-Touchscreen, der adaptive Tempomat und die Klimaautomatik. Wer lieber einen Benziner fahren möchte, muss mindestens 39.950 Euro hinblättern. Dafür gibt es den 184 PS starken 320i, der gegenüber dem Diesel zusätzlich zur Serienausstattung auch mit Achtgang-Automatik „Steptronic“ und Partikelfilter ausgerüstet sein wird. Während es beim Diesel im Vergleich zur Vorgängergeneration keine Änderung der Preise gab, ist der Einstiegspreis der Variante mit Otto-Motor um rund 2.000 Euro angestiegen.

In der Preisliste finden sich noch ein weiterer Benziner (330i mit 258 PS, 44.750 Euro) sowie zwei Diesel – 320d (190 PS, 40.450 Euro, als xDrive 45.100 Euro) und der einzige Sechszylinder im Programm, der 330d (265 PS, 49.450 Euro). In der neuen 3er-Generation wird es vier vorkonfigurierte Ausstattungen (Advantage, Sport Line, Luxury Line, M-Sport) geben. Die, wie bei den Münchnern üblich, lange Optionsliste umfasst unter anderem Laserlicht (1.990 Euro), Konnektivitätssysteme (2.800 Euro) mit volldigitalen Instrumenten und Touchscreens sowie diverse Pakete mit Assistenzsystemen. Der Basispreis der neuen 3er-Generation liegt etwas unter den Preisen der Mitbewerber um die Mercedes C-Klasse (C 200 mit 184 PS ab 39.950 Euro) und den Audi A4 (40 TFSI mit 190 PS und S-Tronic ab 39.100 Euro).

Bilder: © BMW Group