G-Power knöpft sich den BMW M5 F90 vor: Vmax bei 335 km/h

By

Bis zu 200 PS mehr, bärenstarke 980 Nm Drehmoment und ein Vmax bei 335 km/h – das kommt dabei heraus, wenn sich G-Power den BMW M5 F90 vorknöpft. Alle Fakten und die Preise für das Tuning-Spektakel bekommt ihr in unseren News.

Die Power-Limousine BMW M5 F90 ist mit ihren 600 PS in der Standardversion bzw. 625 PS in der Competition-Variante ohnehin kein Kind von Traurigkeit, aber der Tuner G-Power hat sich den Garchinger Kraftprotz jetzt vorgeknöpft und Vmax mal eben auf 335 km/h hochgeschraubt. Nach der Kraftkur stehen bei dem Twinturbo-Motor 800 PS und maximal 980 Nm ab 3.000 U/Min auf dem Datenblatt.

Möglich machen das vor allem Modifikationen der Turbolader vom 4,4 Liter großen V8. Sie haben in der Tuning-Schmiede größere Turbinen- und Verdichterräder, einen vergrößerten Ansaugbereich und ein optimiertes Gehäuse bekommen. In Verbindung mit Downpipes und der Titan-Abgasanlage mit vier 100-Millimeter-Carbon-Titan-Endrohren wird somit der Spielraum für die neue Motorsteuerung deutlich vergrößert. So arbeitet auf der Software-Seite im M5 das bewährte Performance-Programm V3 und die optional erhältliche Vmax-Anhebung.

Derart ausgestattet sprintet der Super-M5 in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und die Höchstgeschwindigkeit wird dann erst bei mehr als 335 km/h erreicht. Damit der immense Leistungsschub dem Motor keinen Schaden zufügen kann, werden die relevanten Haltbarkeitsparameter fortlaufend überwacht und erst, wenn sich alle Betriebsmittel im richtigen Temperaturbereich befinden, kann die Leistungsexplosion freigeschaltet werden.

Und was kostet der Spaß? Alles in allem gut 25.000 Euro. Die errechnen sich aus den 5.772 Euro für die Hardware-Modifikationen an den Turboladern, aus den 4.938 Euro für die Downpipes mit Katalysatoren, aus den 8.240 für die Titan-Abgasanlage zuzüglich 5.415 Euro für die Power-Software und den 795 Euro für die optionale Vmax-Anhebung. Wer dann noch was im Portemonnaie übrig hat, kann sich für weitere 8.950 Euro auch noch die 21-Zoll-Schmiedefelgen vom Typ Hurricane RR mit der passenden Bereifung sichern.

Bilder & Video: © G-Power