BMW M340i xDrive Limousine: Kleiner M3-Bruder mit 374 PS

Der kleine M3-Bruder, die BMW M340i xDrive Limousine mit 374 PS, feiert auf der Los Angeles Auto Show (30. November – 9. Dezember 2018) seine Weltpremiere. Der neuentwickelte Reihensechszylinder ist stärker als das Vorgängertriebwerk, bekommt in den USA sowohl Hinterrad- als auch Allradantrieb und kommt dann im Juli 2019 auch nach Europa.

Nicht nur der große M3, sondern auch sein kleiner M3-Bruder, gehört seit jeher zur sportlichen Limousine. Für die neue 3er-Generation G20 ist das die BMW M340i xDrive Limousine mit 374 PS, die im Juli 2019 auch nach Europa kommen wird. Doch vorher rollt sie in wenigen Tagen zur Weltpremiere auf die Los Angeles Auto Show (30. November – 9. Dezember 2018). Unter der Haube des neuen Sportmodells aus München arbeitet der intern als B58 bezeichnete Reihensechszylinder-Benziner. Der 3,0-Liter-Reihensechser bringt 48 PS mehr auf den Prüfstand als das Aggregat im bisherigen 340i (F30/F31). Beim Drehmoment wurden auch noch einmal 50 Nm obendrauf gepackt, so dass jetzt maximal 500 Nm an der Kurbelwelle zerren.

Die Mehrleistung ist vor allem auf das überarbeitete Turboladersystem zurückzuführen, bei dem der TwinScroll-Lader und die Abgasgaskrümmer den nötigen Ladedruck besonders schnell aufbauen sollen. Zudem konnte der Einspritzdruck der Direkteinspritzung auf bis zu 350 bar erhöht werden. In Verbindung mit dem Allradsystem xDrive und der Achtgang-Automatik von ZF gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h so in 4,4 Sekunden. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch ist mit 7,5 Liter je 100 Kilometer angegeben.

Für eine sichere und straffe Straßenlage sorgt das M-Sportfahrwerk samt einer Tieferlegung um 10 Millimeter. Dazu gehören neben einer M-spezifischen Elastokinematik auch die neuartigen hubabhängigen Dämpfer, die optional auch gegen ein adaptives M-Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern ausgetauscht werden können. Die technischen Finessen werden durch die direktere Sportlenkung, eine Differenzialsperre, die größer dimensionierte Bremsanlage, eine Sportabgasanlage sowie spezielle 18-Zoll-Leichtmetallfelgen ergänzt.

Den Innenraum runden Sportsitze mit spezieller Polsterung in Sensatec-/ Alcantara-Ausführung, der anthrazitfarbene Dachhimmel, das Lederlenkrad mit Schaltwippen und die Interieurleisten in der Ausführung Aluminium Tetragon ab. Die Preise für die neue Sportlimousine sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © BMW Group