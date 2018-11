BMW M8 Coupé: Offizielle Erlkönig-Fotos vom Test auf der Rennstrecke

By

Vom im Laufe des nächsten Jahres erscheinenden BMW M8 Coupé gibt es nun offizielle Erlkönig-Fotos vom Test auf der Rennstrecke. Damit stellt die Garchinger Sport-Abteilung einen Supersportler auf die vier Räder, der es dank des vollvariablen Allradsystems M xDrive und der Power von über 600 PS durchaus auch mit Porsche 911 Turbo S, Mercdes-AMG GTC und Co. aufnehmen kann.

Mit dem neuen Sportwagen-Flaggschiff der Garchinger, dem BMW M8 Coupé, soll es künftig auf Jagd nach den richtig Großkopferten gehen. Vor der Weltpremiere füttern uns die PS-Spezialisten schon einmal mit offiziellen Erlkönig-Fotos vom Test auf der Rennstrecke im portugiesischen Estoril an. Und verraten uns auch gleich ein paar Infos zum Antrieb und zum Fahrwerk. Aber eben auch, dass das Coupé nicht die einzige Formvariante bleiben wird, die in den Genuss der sportlichen Technik-Ausstattung kommen wird. Dem im Laufe des Jahres 2019 erscheinenden Dreitürer folgen noch im gleichen Jahr ein M8 Cabrio und das viertürige M8 Gran Coupé.

Was die Leistung vom 4,4-Liter-V8 angeht, so wissen wir jetzt zumindest schon mal, dass hier „mehr als 600 PS“ unter der Haube stecken werden. Gut möglich, dass es sich hierbei allerdings nur um den Wert für den Basis-M8 handelt. Das später sicher auch folgende M8-Competition-Modell dürfte da noch ein ganzes Stück über diesem Wert liegen.

Wenig überraschend ist, dass die Haustuner auf das vollvariable Allradsystems M xDrive setzen, welches das Drehmoment auf Wunsch auch mehr an die Hinterachse schicken kann (M Dynamic Modus), welches aber auch einen 2WD-Modus besitzt. Unterstützung erhält das Allradsystem vom aktiven M Differenzial an der Hinterachse, bei dem in Sachen Sperrwirkung zwischen 0 und 100 alles möglich sein wird. Auch den Fahrzeugschwerpunkt konnte man dank eines Carbondaches absenken. Außerdem sollen eine harmonische Achslastverteilung, ein optimaler Radstand und große Spurweiten für eine sichere Straßenlage bis in den Grenzbereich hinein sorgen. Dazu sollen dann auch die gezielt versteifte Karosse sowie das M-spezifische Fahrwerk samt dessen verbesserter Anbindung an die Karosserie sorgen.

Aus dem M5 wird die spezifisch abgestimmte elektromechanische M Servotronic Lenkung übernommen. Sie soll dem Fahrer jederzeit Rückmeldung bieten, den Kraftaufwand beim Rangieren deutlich verringern und die Präzision beim Einlenken verbessern. Der Hochleistungssportwagen ist serienmäßig mit 19 und optional 20 Zoll großen Felgen ausgestattet, hinter denen sich eine M Compound Bremsanlage mit gelochten und innenbelüfteten 395 Millimeter großen Bremsscheiben vorn und 380-Millimeter-Scheiben hinten versteckt. Gegen Aufpreis soll auch eine Carbon-Keramik-Bremse mit 400 und 380 Millimeter großen Scheiben verfügbar sein.

Bilder: © BMW Group