Fiat Fastback Coupé Crossover Concept: Premiere in São Paulo

By

Vor kurzem haben die Italiener auf der São Paulo International Motor Show (6. bis 18. November) ihr Fiat Fastback Coupé Crossover Concept vorgestellt. Damit hält bei der Marke eine völlig neue Designsprache Einzug, die eher an die Linienführung der Crossover-Modelle von BMW X4 oder Mercedes-Benz GLC Coupé erinnert. Bereits in wenigen Jahren könnte ein Serienmodell auf den Markt kommen.

Das Angebot an SUV beim italienischen Autobauer soll erweitert werden und dafür hat man jetzt beim Salão do Automóvel 2018 in São Paulo das Fiat Fastback Coupé Crossover Concept vorgestellt, das zunächst auf den brasilianischen Markt abzielt, dessen Serienableger aber dann bei einem erfolgreichen Start sicher auch in anderen Teilen der Welt angeboten werden würde. Mit dem Konzeptfahrzeug präsentieren die Italiener ihre Vorstellung für ein künftiges SUV-Coupé.

Das Fastback-Konzept des italienischen Autokonzerns ist mit Scheinwerfern ausgestattet, die sich über zwei Etagen erstrecken. Dabei handelt es sich um zwei sehr schmale Lichtstreifen – einer am vorderen Ende der Motorhaube und ein zweiter Satz Leuchten im Kühlergrill. Coupé-typisch gibt es eine flache, langgestreckte Dachlinie, die erst am Heck mit einem Paar schmaler Heckleuchten ihren Abschluss findet. Die schmalen Seitenfenster verstärken den Eindruck, dass man sich hier dann doch das ein oder andere Mal an den Fahrzeugen der deutschen Hersteller orientiert haben könnte. Türgriffe gibt es bei der Studie nicht und auch die Außenspiegel wurden durch lediglich sehr schmale Hutzen ersetzt, in denen Kameras zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs sitzen. Der ziemlich groß geratene Fiat-Schriftzug vorne und hinten zeugt von einem neuen Selbstbewusstsein und einem gewissen Stolz auf die Marke.

Leider noch gar nichts wissen wir derzeit über die Gestaltung des Innenraumes und über die technischen Daten vom Crossover-Konzept. Auf Grund der Abmessungen kann man aber erahnen, dass der neue Fiat-Crossover wohl die gleiche Plattform wie der Jeep Renegade, der Compass und der in Südamerika angebotene Fiat Toro Pickup nutzen dürfte. Der kleine Jeep wird aktuell auf dem brasilianischen Markt mit einem 170 PS starken Turbodiesel und einem 1,8-Liter-Benziner mit 139 PS angeboten. Die brasilianische Ausgabe vom Renegade ist mit einem Automatikgetriebe mit sechs oder neun Gängen sowie als Alternative mit einer manuellen Fünfgangschaltung zu haben. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Bilder & Video: © Automobil-Blog, Motor1 Brasil