Škoda Scala: Virtual Cockpit für das Kompaktmodell

Bislang gab es vom 2019 auf den Markt kommenden Kompaktmodell Škoda Scala nur ein paar Fotos mit Tarnfolie, doch jetzt gibt es schon mal eine Skizze vom Innenraum. Darauf ist auch das Virtual Cockpit zu sehen, das die Kunden mit den größten Displays in der Fahrzeugklasse überzeugen soll.

Es gibt wenige Bilder vom neuen Kompaktmodell Škoda Scala, doch nun können wir euch endlich eine Skizze vom Innenraum zeigen, auf der auch die großen Displays für das Virtual Cockpit sowie fürs Infotainment zu sehen sind. Laut der tschechischen VW-Tochter bekommt der Rapid-Nachfolger einen komplett neu gestalteten Innenraum, der sich aber in großen Teilen am Interieur der Studie Vision RS orientieren soll.

Und diese neue Designsprache beim Interieur soll künftig nicht nur in diesem Kompakten eingesetzt werden, sondern so auch zukünftig in allen neuen Modellen der Marke zum Einsatz kommen. Die Kernpunkte sind hierbei ein aufgeräumtes, horizontales Design, nur noch wenige Knöpfe und ein großer, freistehender Bildschirm, der über der Mittelkonsole schwebt. Für den Scala gibt es ein komplett neues Infotainmentsystem und ein 10,25 Zoll großes virtuelles Cockpit, wobei es dieses große Display allerdings nur gegen Aufpreis gibt. Zur Individualisierung soll es die Möglichkeit geben, fünf verschiedene Ansichten für das Cockpit-System auszuwählen. Das Infotainment zieht sich in der Top-Ausstattung die Updates drahtlos. Die Bedienung der Funktionen erfolgt dann in der höchsten Ausstattungsversion über ein 9,2 Zoll großes Display. Via Apple CarPlay und Android Auto können ganz leicht auf eigene Navigations-Apps wie Waze auf den Touchscreen gespiegelt werden. Wer eine der kleineren Ausstattungen wählt, bekommt Displays mit einer Bildschirmdiagonale von sechs bzw. acht Zoll. Seine Weltpremiere feiert das Kompaktmodell, das mit dem größten Kofferraumvolumen seiner Klasse (467 bis 1.410 Liter) glänzen will, am 06. Dezember 2018 in Tel Aviv.

Bilder: © Škoda