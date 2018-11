Cupra Ateca: Rassiges Kompakt-SUV mit 300 PS

By

SUVs sind ohnehin nicht unbedingt als die vernünftigsten Fahrzeuge bekannt, also kann man sie getrost auch noch ein ganzes Stück weit unvernünftiger machen. Mit dem Cupra Ateca stellen die Spanier nun ein rassiges Kompakt-SUV mit 300 PS auf die Räder, das den sportlichen Seat-Ableger zwischen Massenmarkt und Premium lautstark vertreten soll.

Die Einen haben AMG, die Anderen ihre M-Modelle und Seat hat jetzt seinen neuesten Sportableger, den Cupra Ateca. Die hauseigene Sportmarke bringt ein rassiges Kompakt-SUV mit 300 PS, einem gestrafften Sportfahrwerk, einem Sportauspuff mit vier Endrohren sowie den optional erhältlichen Performance-Bremsen von Brembo auf den Markt. Die ersten Modelle sollen schon Ende November 2018 ausgeliefert werden. Stückpreis: mindestens 42.850 Euro.

Für Vortrieb sorgt beim Cupra-SUV-Modell Nummer 1 der Zwei-Liter-TSI-Motor aus dem Konzernregal von VW. Dieses Triebwerk kam auch schon bei der Cupra-Version vom Leon zum Einsatz, leistet 300 PS und bringt maximal 400 Nm auf die Kurbelwelle. Damit beschleunigt das rund 1,6 Tonnen schwere Fahrzeug innerhalb von 5,2 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 247 km/h. Beim WLTP-Durchschnittsverbrauch sind zwischen 8,5 und 8,9 Liter angegeben. Die Schaltarbeit wird von einem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe übernommen.

Der Ableger der VW-Tochter verfügt über das variable Allradsystem 4Drive, welches mit einer elektrohydraulischen Lamellenkupplung und einem Hinterachsdifferenzial ausgestattet ist. Das System analysiert die Fahrbahnzustände und den Fahrstil und kann somit in jeder Situation die optimale Kraft an die Räder weiterleiten. Für die Fahrer gibt es im Sport-Ateca gleich sechs verschiedene Fahrmodi: Neben Komfort, Sport, Individuell, Schnee und Offroad gibt es auch den „Cupra-Modus“ – einen Sportmodus, der passenderweise durch ein Zielflaggen-Symbol dargestellt wird. Hierbei wird die Lenkung deutlich straffer, die Gasannahme funktioniert noch direkter, das ohnehin schon um zehn Millimeter tiefergelegte Fahrwerk wird noch härter, der Sound wird nachgeschärft und das Getriebe schaltet noch knackiger. Der Offroad-Modus erlaubt auch mal einen kleinen Ausritt ins Gelände, allerdings sollte man sich hier vorher überlegen, ob einem da die schicken kupferfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen nicht doch zu schade für sind.

Im Innenraum gibt es weiches, grau-schwarzes Alcantara, das an den Türverkleidungen und an den bequemen, mit einem guten Seitenhalt ausgestatteten Sportsitzen üppig eingesetzt wurde. Ebenfalls serienmäßig mit an Bord sind der 8-Zoll-Touchscreen samt Navigation, die Rückfahrkamera und 360-Grad-Birdview sowie das virtuelle Cockpit. Beim Kofferraumvolumen sind zwischen 470 und 1.604 Liter möglich. Ab sofort kann der sportliche Seat-Ablegern bei 110 Cupra-Händlern, die an einen Seat-Stützpunkt angegliedert wurden, bestellt werden.

Bilder: © Cupra