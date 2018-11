BMW 8er Cabriolet: 8.000 Euro mehr für das Stoffverdeck-Cabrio

By

Noch bevor überhaupt das Coupé auf den Markt gekommen ist, legen die Münchener schon mit dem BMW 8er Cabriolet nach. Das kostet zwar 8.000 Euro mehr als die geschlossene Version, hinkt zudem noch bei den Fahrleistungen hinterher, kann aber eben auch sein Stoffverdeck in 15 Sekunden öffnen und die Sonne reinlassen. Was das viersitzige Cabrio zu bieten hat, erfahrt ihr in unseren News.

Gerade erst haben die Bayern das Tuch über dem neuen Coupé gelüftet und nun ziehen sie es für das BMW 8er Cabriolet schon ein zweites Mal vom Blech. Insgesamt mindestens 8.000 Euro mehr muss man für das Stoffverdeck-Cabrio hinlegen. Dafür gibt es dann aber neben dem serienmäßigen Windschott, den Lederausstattungen mit Sun Reflective Technology und der optionalen Nackenheizung auch noch ein Stoffdach, das sich bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h auch während der Fahrt binnen 15 Sekunden elektrisch hinter der Rückbank einfalten lässt. Egal ob das Verdeck nun offen die Sonne reinlässt oder geschlossen den Regen abwehrt – beim Kofferraumvolumen ändert sich dadurch nichts. Das bleibt konstant bei 350 Litern.

Die Antriebsoptionen hat das Cabrio vom Coupé übernommen. Zum Marktstart werden mit dem 840d xDrive ein Reihensechszylinder-Dieselmotor mit 320 PS sowie mit dem M850i xDrive ein V8-Ottomotor mit 530 PS angeboten. Allerdings hinken die Fahrleistungen des Open-Air-Gleiters ein wenig hinter der Coupé-Version hinterher. Mit dem großen V8 bestückt braucht das Cabrio mit 3,9 Sekunden zwei Zehntel mehr bis Tempo 100. Beim Diesel sind es mit 5,2 Sekunden sogar drei Zehntel mehr, bis die 100 km/h-Schallmauer durchbrochen ist. Die Kraftverteilung erfolgt auch in der offenen Variante über das 8-Gang Steptronic Getriebe und die Lamellenkupplung bedarfsgerecht und vollvariabel auf alle vier Räder.

Ein Highlight im Cockpit ist das sogenannte Live Cockpit Professional. Das besteht aus einem volldigitalen Instrumententräger mit 12,3-Zoll-Diagonale und dem Infotainment-Display in 10,25 Zoll. Serienmäßig mit an Bord sind auch das Festplatten-Navi mit Echtzeit-Verkehrsinfos, die intelligente Sprachsteuerung, die Gestensteuerung für einige Funktionen und diverse digitale Dienste. Gegen Aufpreis gibt es Glasapplikationen für den Schaltknauf oder auch das Infotainment-Bediensystem iDrive.

Zum Marktstart im März 2019 startet der Diesel bei rund 108.000 Euro und kostet somit 8.000 Euro mehr als das Coupé. Später soll dann noch ein 840i mit 340 PS folgen, der die Preise knapp unter 100.000 Euro drücken könnte. Für den M850i xDrive müssten zur Markteinführung sogar rund 134.000 Euro gezahlt werden. Gerüchten zufolge soll auch noch ein 8er als Gran Coupé in der Pipeline der Entwickler sein.

Bilder: © BMW Group