Aston Martin DBS 59: Hommage an Sieg in Le Mans

1959 feierten die Engländer einen Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans und damit wohl einen der größten Motorsport-Erfolge in der Unternehmensgeschichte. Mit dem Aston Martin DBS 59, eine exklusive Sonderserie des Superleggera, wird nun eine Hommage an diesen Triumph an ausgewählte Kunden überreicht. Ab sofort kann das 725 PS starke Sondermodell bestellt werden.

Vor genau 60 Jahren fuhren die Briten mit dem Sieg in Le Mans einen ihrer größten Triumphe ein. Diesem Erfolg wollen sie nun mit der automobilen Hommage Aston Martin DBS 59 ein Denkmal setzen. Da es sich damals um ein 24-Stunden-Rennen handelte, werden von der exklusiven Sonderserie nun auch nur 24 Exemplare gefertigt – also für jede Rennstunde ein Fahrzeug. Die Racer sind, wie sollte es auch anders sein, im berühmten Aston Martin-Racing Green lackiert. Für Kontraste sorgen glänzende Carbon-Teile wie das Dach und dessen Holme sowie bronzefarbene Akzente der Kühlergrillrahmen und die Schriftzüge auf der Motorhaube und am Heck. Am vorderen Kotflügel ist auch die Startnummer des damaligen Siegerfahrzeuges, die Fünf, zu finden.

Für Rennsport-Feeling sorgen die mitgelieferten DBS-59-Helme, -Rennanzüge und –Handschuhe, für die es spezielle Halterungen im Fond gibt. Wer auf Reisen gehen will, bekommt ein passendes, zweiteiliges Kofferset und eine Hülle zur Abdeckung des Autos mit dazu. Bei der technischen Ausstattung hat sich gegenüber dem Superleggera nichts geändert: Ein mittig platzierter 5,2-Liter-Biturbo-V12 leistet weiterhin 725 PS und schickt maximal 900 Newtonmeter Richtung Hinterachse. Damit sind dann 340 km/h beim Topspeed drin.

Im Innenraum hat man die Rückseiten der Sitze und die Türverkleidungen aus einer Kombination aus Leder in Obsidian-Schwarz und Kastanien-Braun sowie einem Stoff gefertigt, das dem Sitzmaterial aus dem originalen DBR1 nachempfunden wurde. Auch die Bronze und das Grün der Außenhaut tauchen im Inneren wieder auf. Das streng limitierte Sondermodell kann ab sofort bestellt werden. Zu welchem Preis ist allerdings noch streng geheim.

Bilder: © Aston Martin