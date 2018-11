Hyundai i30 N-Line: Sportlook für Steilheck und Fastback

By

Zum Jahresende hauen die Südkoreaner nochmal einen raus: Mit dem Optikpaket Hyundai i30 N-Line gibt es den Sportlook für Steilheck und Fastback.

Es muss nicht gleich der Kompaktsportler Hyundai i30N sein, der als VW Golf GTI-Jäger auf sich aufmerksam gemacht hat. Wer sein Fahrzeug dennoch sportlich nachschärfen will, für den gibt es Ende 2018 das Optikpaket Hyundai i30 N-Line. Damit kommen sowohl der normale Fastback als auch das Steilheck in den Genuss vom Sportlook, der unter anderem am Stoßfänger vorn und hinten, den man vom Sportmodell übernommen hat, dessen untere Kanten in Silber abgesetzt sind, sowie am LED-Tagfahrlicht, an den schwarz eingefassten Scheinwerfern und Rücklichtern und an einem speziellen N-Line Kaskaden-Kühlergrill zu erkennen ist.

Zudem finden sich am N-Line-Embleme an den vorderen Kotflügeln. Am Heck finden sich bei dem Editionsmodell ein Diffusor sowie eine Doppelrohrabgasanlage wieder. An den Achsen finden sich spezielle 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Größere Bremsscheiben an der Vorderachse sowie ein optimiertes Fahrwerk sollen das Handling präziser und sicherer gestalten.

Auch im Innenraum gibt es Anleihen an den sportlichen Verwandten. So gehören der schwarze Dachhimmel, die Sportsitze mit für den N-Line exklusiven weiß/grauen Nähten, dem typischen N-Lenkrad inklusive Multifunktionstasten für die Soundanlage, Telefonie, die Geschwindigkeitsregelanlage, sowie Sportpedale mit Metallauflagen zur Ausstattung der N-Line. Für Vortrieb sorgen ein 140 PS starker Benziner 1,4 T-GDI (Steilheck-Version ab 24.550 Euro) sowie der 1,6 CRDi mit 136 PS (Steilheck-Version ab 27.160 Euro). Für den Fastback stehen die Preise bislang noch nicht fest.

Bilder: © Hyundai