Die nächste Generation der Infotainment-Systeme für den Opel Insignia

By

Die Rüsselsheimer rüsten ihr Flaggschiff Opel Insignia mit der nächsten Generation der Infotainment-Systeme aus. Damit können die Insassen dann beste On-Board-Unterhaltung genießen, sind stets up-to-date und werden von modernster Technologie während der Fahrt unterstützt. Alle Neuerungen in erklären wir in diesem Artikel.

Für den Opel Insignia gibt es in den Varianten Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer oder GSi nun die nächste Generation der Infotainment-Systeme. Die Hauptbausteine sind darin dann das Multimedia Radio und das Multimedia Navi Pro mit bis zu acht Zoll großem Farb-Touchscreen. Der Fahrer kann sich zudem auf ein neues hochauflösendes Fahrerinfodisplay sowie ein optional erhältliches Head-up-Display freuen.

Die Vorteile der neuen Lösungen sollen laut dem Autobauer neben dem großen Funktionsumfang auch in der intuitiven Bedienung liegen. Sowohl das Multimedia Radio als auch das Multimedia Navi Pro kann via Apple CarPlay und Android Auto mit mobilen Endgeräten verbunden werden. Der Clou: Es lassen sich zwei Smartphones gleichzeitig via Bluetooth koppeln. Die Insignia-Baureihe ist die erste Modellreihe der Hessen, die in den Genuss der nächsten Generation von Opel-Infotainment-Systemen kommt, aber das Angebot soll sukzessive auf weitere Modelle ausgeweitet werden.

Bilder: © Opel