Auch wenn die vierte Generation vom mittelgroßen SUV der Bayern erst im März 2019 auf den Markt kommen wird, so hat der Autobauer jetzt schon mal die M Performance Parts für den BMW X5 vorgestellt, die dann gleich zum Marktstart verfügbar sein werden. Wem also das normale X5-SUV zu zahm ist, der kann es vom Start weg mit Carbon-Anbauteilen, speziellen Felgen und Interieur-Details aufwerten.

Wer ab März 2019 mit seinem neuen BMW X5 einen besonders markigen Auftritt hinlegen will, der sollte sich die neuen M Performance Parts einmal genauer anschauen, die es ebenfalls pünktlich zum Marktstart des mittelgroßen SUV im kommenden Frühjahr geben wird. Die aus Carbon bestehenden Exterieurkomponenten sind allesamt handgefertigt, wurden mit Klarlack versiegelt und schließlich auf Hochglanz poliert. Die Fahrzeugfront wird hier mit einer Lufteinlassblende für den Serienstoßfänger und mit den Front-Winglets aufgewertet.

Am Heck gibt es Winglets sowie einen Diffusor und abgerundet wird das Carbon-Exterieur durch Außenspiegelkappen aus dem Hightech-Material. Wer möchte, kann auch Seitenschwellerfolien in mattem Schwarz aufkleben lassen und so einen unteren Abschluss herstellen. Wer mit einem so ausgestatteten SUV auch mal in gröberes Gelände möchte, der kann sich auch das 20 Zoll M Leichtmetallrad Sternspeiche 748 M mit All-Terrain-Reifen aufziehen lassen.

Für Fahrer, die sich mehr Fahrdynamik wünschen, gibt es aber auch das 22 Zoll M Performance Leichtmetallrad Sternspeiche 749 M mit gewalztem Felgenbett (flow forming), das dank eines speziellen Fertigungsverfahrens rund ein Kilogramm leichter ist als eine normale Felge in einer vergleichbaren Größe. Um Gewichtseinsparung geht es auch, wenn man sich die im Vergleich zur Serienbremse größeren (19 Zoll), innenbelüfteten und gelochten M Performance Bremsscheiben einbauen lässt. Rot lackierte Bremssättel lassen die Sportbremse noch deutlicher hinter den Felgen hervortreten.

Auch der Innenraum kann aufgewertet werden – dafür gibt es beispielsweise ein M-Performance-Lenkrad mit viel Alcantara, einer roten 12-Uhr-Markierung und silbergrauen Kreuzstichnähten sowie Schaltwippen aus Carbon. Der eigene Fahrstill kann über den M Performance Drive Analyser genau unter die Lupe genommen werden. Im Paket enthalten sind dabei der OBD-Stick, der in die On-Board-Diagnose-Schnittstelle eingesteckt wird, und einer App für das Smartphone. Darüber werden dann alle relevanten Fahrzeugdaten auf dem Smartphone anzeigt. Was ihr für Teile oder auch das komplette Performance-Paket über den X5-Basispreis von 69.200 Euro hinaus noch hinblättern müsst, ist bislang leider noch nicht bekannt.

