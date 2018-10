By

Wer auch mal abseits der Asphaltstraßen unterwegs sein will, der braucht mindestens einen Allradantrieb, einen Unterfahrschutz sowie weitere nützliche Offroad-Eigenschaften. Mit dem Volkswagen Tiguan Offroad ist man nun fit fürs Gelände. Alle Fakten zur neuen Tiguan-Variante gibt es in unseren News.

Serienmäßiger Allradantrieb, eine robuste Optik, ein auf 24 Grad vergrößerter Böschungswinkel und ein Unterfahrschutz – das sind die wichtigsten Merkmale, mit dem VW den Volkswagen Tiguan Offroad fit fürs Gelände macht. Beim Design fallen vor allem die charakteristischen Stoßfänger und Türaufsatzteile in Offroad-Look auf. Ebenfalls auffällig: die Stoßfänger-Mittelteile in Reflexsilber matt, die geschwärzten Chromzierleisten sowie die schwarze Dachreling, die schwarzen Außenspiegelkappen und eine Offroad-Plakette an der B-Säule.

Die Offroad-Version kann in sechs verschiedenen Lackfarben bestellt werden und ist sogar in Kombination mit einem optionalen „Offroad-Plus“-Paket auch zweifarbig mit einem schwarzen Dach erhältlich. Die Ausstattung des Offroaders wird von Komfortsitzen vorne, einem schwarzen Dachhimmel, dem Active Lighting System, dem Dynamic Light Assist sowie dem dynamischen Kurvenfahrlicht ergänzt. Auch das Multifunktionslenkrad und der Schaltknauf in Leder, Aluminium-Dekoreinlagen, Pedale und Fußstütze in gebürstetem Edelstahl und robuste Gummifußmatten gehören ebenfalls zum Serienumfang.

Gegen Aufpreis gibt es beim ab sofort bestellbaren Sondermodell das digitale Kombiinstrument „Active Info Display”, das Navigationssystem „Discover Pro“, den Anhängerrangierassistenten „Trailer Assist“ oder die adaptive Fahrwerksregelung DCC. Serienmäßig steht der Wolfsburger Offroader auf schwarzen 18-Zoll-Felgen, die allerdings gegen Aufpreis auch gegen die 19-Zoll-Felgen „Auckland“ und „Victoria Falls“ sowie die 20-Zoll-Felge „Kapstadt“ ausgetauscht werden können.

Neben dem Allradantrieb gibt es auch das System 4Motion Active Control und die Fahrprofilauswahl. Die Bedienung erfolgt über einen Multifunktionsschalter in der Mittelkonsole, mit dem dann auch die Fahr-Profile „Onroad‘‘, „Offroad‘‘ und „Snow‘‘ eingestellt werden können. Allerdings gibt es bei der ganzen Sache einen Haken: Vorerst wird das Gelände-Paket nur mit einem 150 PS starken Diesel 2.0 TDI samt 7-Gang DSG angeboten. Allerdings sind weitere Antriebsvarianten schon in Vorbereitung. Der Grundpreis für das Geländemodell liegt bei 40.925 Euro.

Bilder: © Volkswagen