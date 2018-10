BMW M850i xDrive Coupé: Spagat zwischen Leistung und Luxus

By

Das 8er-Coupé, das den Spagat zwischen Leistung und Luxus schaffen soll, wurde jetzt unter der Sonne Portugals das erste Mal unter Realbedingungen vorgestellt. Das 530 PS starke BMW M850i xDrive Coupé soll nach dem Willen von Carsten Groeber, Leiter des Produktmanagements Luxusklasse bei den Bayern, wieder zu einem echten Traumwagen werden. Ob das gelungen ist, lest ihr in diesem Artikel.

Mit dem BMW M850i xDrive Coupé, der jetzt in Lissabon, Estoril und Sintra in Portugal vorgestellt wurde, wollen die Münchener den Spagat zwischen Leistung und Luxus wagen. Es ist der erste 8er nach der Jahrtausendwende und dementsprechend hoch sind die Erwartungen an das Fahrzeug, das es eben mit dem bärenstarken 4,4-Liter-V8-BiTurbo gibt (ab 125.700 Euro), das aber auch in einer deutlich entschärften Variante als BMW 840d xDrive mit einem 3,0-Liter-R6-Diesel ab 100.000 Euro angeboten wird. Zudem wird von den Entwicklern auch ein 840i mit 340 PS einem starken Sechszylindermotor in Aussicht gestellt.

Der nur 1,34 Meter flache 8er misst rund 4,85 Meter in der Länge und wiegt knapp zwei Tonnen, aber er soll sich dank der Doppelquerlenker-Achse und der Allradlenkung zu einem Spaßmobil für die Kurvenhatz entwickeln. Und sollte es der Fahrer doch einmal übertreiben, dann greift die Elektronik ein, welche die Hinterachse überwacht. Sie sorgt dann dafür, dass das kurvenäußere Rad mit mehr Drehmoment versorgt wird und dass der Wagen so sicher ums Eck gedrückt wird. Auch ein serienmäßiges Sperrdifferenzial an der Hinterachse hilft bei der schnellen Jagd um die Kurven.

Für den zügigen und korrekten Gangwechsel ist die Achtgang-Automatik zuständig. Sie kann per Hand mit den Paddeln am Lenkrad zum Schalten bewegt werden, legt aber auch gerne automatisch ohne Eingriffe des Piloten den richtigen Gang ein.

Im Innenraum geht es klassisch, hochwertig, aber eben nicht übertrieben luxuriös zu. Einige Teile wie Lüftungsdüsen und viele Schalter kennt man bereits aus kleineren BMW-Modellen wie dem Z4 oder dem 3er. Im Cockpit gibt es eine digitale Instrumentenanzeige und jede Menge glattes, sowie schön verarbeitetes Leder und andere angenehme Oberflächen. Aber gelingt damit der Spagat zwischen Sportlichkeit und luxuriösem Feeling? Leider nicht zu 100 %, denn in beiden Richtungen sind die Münchener nicht konsequent genug vorgegangen. Ohne den bärenstarken V12 des alten 8ers kommt das neue Modell nicht so recht gegen die puren Fahrmaschinen wie 911er und Co. an und für einen echten Luxusliner bietet er im Innenraum einfach zu wenig Extravaganz.

