Opel Crossland X: Mehr Komfort für das urbane SUV

Im Opel Crossland X sitzt man ohnehin schon erhöht, aber in Zukunft sitzt man darin auch noch komfortabler. Der Komfort beim Sitzen im urbanen SUV wird dank der Lederausstattung für AGR-zertifizierte ergonomische Aktiv-Sitze erhöht. Und auch im Diesel kann man die Schaltarbeit jetzt getrost der Automatik überlassen. Alle Details dazu gibt es in unseren News.

Der Opel Crossland X bekommt ab sofort mehr Komfort verordnet. Im urbanen SUV wird der bisher angebotene 1,6-Liter-Dieselmotor durch ein 1,5-Liter-Aggregat in den beiden Leistungsstufen mit 102 PS und 120 PS ersetzt. Natürlich erfüllt der neue Antrieb auch dank der Kombination aus Oxidations-Katalysator/NOx-Adsorber und SCR-Regelung (Selective Catalytic Reduction) die strenge Euro 6d-Temp Abgasnorm. Und in der noch jungen Crossland-Geschichte gibt es den Diesel-Antrieb nun erstmals in Verbindung mit einem Automatik-Getriebe.

Mit dem 120-PS-Aggregat erreicht man dann eine Höchstgeschwindigkeit von 183 km/h und erledigt den Sprint von 0 auf 100 km/h nach 11,5 Sekunden. Nicht gerade sportliche Werte, welche die Sechsgang-Automatik da hervorruft. Dafür soll aber der Verbrauch nach dem realitätsnahen WLTP-Messverfahren immerhin nur zwischen 5,1 und 5,5 Liter liegen. Der Einstiegspreis für diese Motor-Getriebe-Kombination liegt bei 24.120 Euro. Damit auch das Sitzen auf langen Autobahnfahrten komfortabel und edel bleibt, gibt es jetzt den ergonomisch besonders angenehmen AGR-Sitz auch in Kombination mit Lederbezügen. Allerdings kommen nur Kunden in den höheren Ausstattungslinien „120 Jahre“, „Innovation“ oder „Ultimate“ in den Genuss der rückenschonenden Ledersitze. Hier werden zudem, je nach gewählter Ausstattung, zwischen 1.340 und 1.750 Euro extra fällig.

Bilder: © Opel