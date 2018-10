By

Für das Modelljahr 2019 haben die Ingolstädter ihr Sportmodell Audi R8 V10 Quattro schärfer, stärker und noch schneller gemacht. Neben mehr Power, einer nachgeschärften Optik und weniger Abgasen gibt es für die im ersten Quartal des kommenden Jahres erscheinenden Modellvarianten Coupé und Spyder auch neue Bezeichnungen, an die sich die R8-Kunden gewöhnen müssen.

Still und heimlich war der Sportwagen vorerst aus dem Audi-Programm verschwunden und nun kehrt der Audi R8 V10 Quattro schärfer, stärker und noch schneller zurück. Doch jetzt ist der Ingolstädter Sportler wieder da und wird dank den Partikelfiltern noch sauberer unterwegs sein.

In Sachen Optik fällt vorne gleich der Singleframe-Kühlergrill auf, der nun noch breiter und flacher ausfällt. Die Schürzen und Schweller wurden in ihrer Form überarbeitet und die Endrohrblenden sind nach dem Facelift nun oval. Der überarbeitete Frontsplitter ist jetzt noch breiter und ist der Ausgangspunkt einer Linie, die sich über die Seitenschweller bis hin zum Diffusor am Heck zieht. Stichwort Diffusor: Der ist aktuell noch weiter nach oben gezogen.

Nach oben geht es auch bei der Leistung des Basis-V10-Saugers, der nun 570 statt wie bisher 540 PS leistet. Auch das Drehmoment ist um 10 Nm auf 550 Nm angewachsen. Wer noch mehr Power braucht, wählt den 620 PS starken R8 V10 performance quattro (bisher 610 PS) mit 580 statt 560 Newtonmeter. Er katapultiert den Sportler aus dem Stand in 3,1 Sekunden (Coupé) bzw. 3,2 Sekunden (Spyder) auf 100 km/h und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 331 km/h (Coupé) bzw. 329 km/h (Spyder). Beide Aggregate haben einen Ottopartikelfilter zur Reduktion der Emissionen.

Die Fahrwerks-Techniker haben sowohl die elektromechanische Servolenkung als auch die optionale Dynamiklenkung wurden neu abgestimmt. Zusätzlich zu den bekannten drive select Modi kommen bei der stärkeren Motorisierung drei neue Fahrprogramme hinzu: dry, wet und snow. Durch eine Weiterentwicklung an der Elektronischen Stabilisierungskontrolle (ESP) wurde der Bremsweg aus Tempo 100 um 1,5 Meter, aus Tempo 200 sogar um bis zu fünf Meter verkürzt. Ab Werk sind 19-Zoll-Reifen montiert, die optional auch gegen besonders leichte 20 Zoll-Vollfräsräder im Fünf-V-Dynamik-Design mit neuen Sommer- und Sportreifen ausgetauscht werden können.

Der Verkaufsstart soll Anfang 2019 erfolgen, die ersten Auslieferungen kommen dann im Laufe des ersten Quartals. Bis dahin müssen sich die R8-Kunden dann zwangsläufig auch an neue Modellbezeichnungen gewöhnt haben: Aus den R8 Coupé/Spyder V10 werden die R8 Coupé/Spyder V10 quattro-Modelle und die Audi R8 Coupé/Spyder V10 plus heißen jetzt Audi R8 Coupé/Spyder V10 performance quattro. Die Preise für den Racer hat man uns bislang noch nicht verraten.

Bilder: © Audi AG