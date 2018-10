Offiziell bestätigt! Porsche Mission E Cross Turismo geht in Serie

By

Nun ist es offiziell bestätigt, dass der Porsche Mission E Cross Turismo als Derivat vom Taycan in Serie geht. Und er wird nicht das einzige Modell der Stuttgarter mit Batterie-Antrieb bleiben. Bis 2022 sollen zwei weitere Elektroauto-Modelle folgen, darunter auch ein elektrisch angetriebenes SUV.

Der viertürige Cross Turismo Porsche Mission E Cross Turismo geht in Serie. Das haben die Verantwortlichen jetzt bekanntgegeben. Das Taycan-Derivat bringt eine 800-Volt-Architektur mit und ist für das Schnell-Ladenetz vorbereitet. Nach NEFZ soll eine Batterieladung bei dem 600 PS starken E-Auto für eine Reichweite von 500 Kilometern reichen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in unter drei Sekunden gelingen. Doch lange wird das Elektroauto nicht alleine bleiben, denn die Zuffenhausener wollen bis 2022 mehr als sechs Milliarden Euro in Elektromobilität investieren und planen unter anderem auch die Einführung zweier neuer Modell, wovon eines ein batteriebetriebenes SUV sein wird.

Porsche-Finanzchef Lutz Meschke verriet vor kurzem dem englischen Magazin Autocar, dass bis 2022 eben ein SUV BEV (BEV für battery-electric vehicle), wahrscheinlich auf Basis vom Macan oder dem Cayenne, zu erwarten sei und dass sich auch der Boxster sowie der Cayman für eine Elektrifizierung eignen würden. Ob es sich allerdings um ein komplett elektrisch angetriebenes Fahrzeug handeln wird oder aber ob ein Verbrennungsmotor mit einer Batterieunterstützung ausgestattet wird, wurde bislang noch nicht konkretisiert. Wir bleiben für euch an der Sache dran.

