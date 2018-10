Volvo V60 T8 Twin Engine: Ab sofort auch als Plug-in-Hybrid

By

Ab sofort kann der Mittelklasse-Kombi unter dem Namen Volvo V60 T8 Twin Engine auch als Plug-in-Hybrid bestellt werden. Dank der effizienten Kombination aus Benzin- und Elektromotor kann die Systemleistung auf 390 PS gesteigert werden.

Mit dem Mittelklasse-Frachter kann man jetzt auch noch umweltschonender unterwegs sein, denn als Volvo V60 T8 Twin Engine ist der Kombi jetzt auch als Plug-in-Hybrid bestellbar. An der Vorderachse arbeitet ein Drive-E Vierzylinder-Benziner mit 2,0 Litern Hubraum sowie Kompressor- und Turboaufladung. Das Aggregat leistet 303 PS und wird von einem 87 PS starkem E-Motor an der Hinterachse unterstützt. In der Summe ergibt sich somit eine Systemleistung von 390 PS. Dank 640 Nm Drehmoment zieht der schwedische Frachter kraftvoll durch. Beide Antriebsmotoren lassen sich entweder gemeinsam oder aber auch getrennt voneinander betreiben, so dass auch eine rein elektrische Fahrt von bis zu 49 Kilometern möglich sein soll.

Der Plug-in-Hybrid-Antrieb wird für die beiden Top-Ausstattungen, sowohl für die luxuriöse Inscription-Ausstattung als auch für die sportliche R-Design Variante, erhältlich sein. In beiden Ausstattungslinien bringt das Fahrzeug dann eine 12,3-Zoll große digitale Instrumentenanzeige, einen Schalthebel aus Kristallglas der schwedischen Manufaktur Orrefors und ein Panorama-Glasschiebedach mit. Auch eine per Timer oder via „Volvo on Call“-App steuerbare Standheizung sowie ein Subwoofer für die Soundanlage finden sich dann in der Serienausstattung wieder. Die Preise für den Plug-in-V60 starten bei 60.100 Euro.

