Land Rover Discovery mit stärkerem V6-Diesel

Zum Update für das neue Modelljahr 2019 spendieren die Briten ihrem Land Rover Discovery jetzt einen stärkeren V6-Twinturbodiesel und neue Assistenzsysteme.

Das neue Modelljahr bringt für den Land Rover Discovery einen stärkeren V6-Diesel, der mit der Bezeichnung SDV6 eingeführt wird. Der leistet mit seinen drei Litern Hubraum satte 306 PS und bringt es auf ein maximales Drehmoment von 700 Nm. Er ersetzt den bisherigen Topdiesel TD6 mit 258 PS. Mit derart viel Power ausgestattet sprintet der sportliche Offroader dann auch in nur 7,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und ist damit um sechs Zehntel schneller als das Fahrzeug mit dem Vorgänger-Aggregat. Die Höchstgeschwindigkeit ist dann bei 209 km/h erreicht. Im Schnitt soll sich der neue Diesel mit 7,3 bis 7,5 Liter Kraftstoff begnügen. Für den schnellen und sicheren Gangwechsel ist eine Achtgang-Automatik zuständig. In Verbindung mit der SE-Ausstattung beginnen die Preise für den neuen V6-Twinturbodiesel bei 67.200 Euro.

Für den 4×4-Spezialisten wird es ab kommendem Jahr auch neue Assistenzsysteme geben. Eines warnt die Fahrzeuginsassen beim Türöffnen vor Radfahrern und anderen Autos. Der Abstandstempomat wird um eine Stop-and-Go-Funktion erweitert, die nach kurzem Halt auch selbstständig wieder anfährt und so das Leben im Stau vereinfachen wird. Alle elektronischen Helfer werden in Zukunft in den drei Paketen „Park“, „Fahrassistenz“ und „Fahrassistenz Premium“ zusammengefasst.

Bilder: © Land Rover