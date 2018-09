Kompakt-SUV DS 3 CROSSBACK: Ab 2019 auch mit E-Antrieb

By

Auch die französische Nobelmarke möchte jetzt mit dem Kompakt-SUV DS 3 CROSSBACK auf den mit Volldampf rollenden SUV-Siegeszug aufspringen. Das sich vor allem optisch stark von der Konkurrenz abhebende SUV-Modell kann ab 2019 auch mit E-Antrieb bestellt werden. Alle Fakten gibt es in diesem Artikel.

Lange Zeit hat man sich in Frankreich gegen den allgegenwärtigen SUV-Trend gesträubt, doch mit dem Kompakt-SUV DS 3 CROSSBACK, dem kleineren Bruder vom DS 7-SUV, soll sich das bei der PSA-Edelmarke nun endgültig ändern. Der 4,12 m lange Crossover kann ab Ende 2019 auch mit E-Antrieb geordert werden, aber das ist gar nicht das Auffälligste an dem Fahrzeug. Der Hingucker ist vor allem die Optik. An der Front der alles prägende Wabengrill, die Full-LED-Scheinwerfer mit Matrix Beam-Technologie und die weich geformte Motorhaube. An der Seite die in Höhe der Fondtüren ungewöhnlich unterbrochene Linienführung und am Heck dann die beiden Endrohre sowie die schmalen Rücklichter. Kleine Spielerei: Die seitlichen Türgriffe sind in den Türen versenkt und fahren automatisch aus, sobald der Fahrer in unmittelbarer Nähe ist.

Die Top-Version ist der PureTech 155-Benziner, der auch mit einem Achtgang-Automatikgetriebe angeboten wird. Darunter sind zwei weitere Benzinmotoren angesiedelt: PureTech 130 und der PureTech 100, die nur mit manuellem Getriebe angeboten werden. Für Diesel-Nostalgiker ist zudem auch noch der BlueHDi 130 im Angebot.

Ende 2019 soll der hochbeinige Franzose dann auch als reines Elektroauto erhältlich sein. Ein 136 PS starker Elektromotor soll ein überschaubares maximales Drehmoment von 260 Nm liefern und damit das Fahrzeug auf bis zu 150 km/h beschleunigen. In nur 8,7 Sekunden soll damit dann auch der Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt sein. Bei der Reichweite sind im WLTP-Zyklus mehr als 300 Kilometer Reichweite angegeben. Die Akkus sollen sich im Idealfall an einer öffentlichen Ladestation (100 kW-Lader) in 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen lassen. Sein Debüt wird das durchgestylte Kleinwagen-SUV auf dem Pariser Autosalon feiern. Angaben zu den Preisen wird es sicherlich dann auf der Messe geben.

Bilder: © DS Automobiles