Kia Pro Ceed: Sport-Kombi als GT mit 204 PS

By

Jetzt wurde er in Barcelona offiziell vorgestellt: Der Sport-Kombi Kia Pro Ceed, den es ausschließlich in der GT Line und in der GT-Version geben wird. Für Vortrieb sorgt hier unter anderem auch ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung mit 204 PS. Alle Fakten zum sportlichen Frachter aus Südkorea gibt es für euch in unseren News.

Der 204 PS starke Sport-Kombi Kia Pro Ceed, der nur in der GT Line und in der GT-Version zu haben sein wird, kommt in geduckter Haltung, mit der Kia-typischen Tigernase und mit einer abfallenden Dachlinie. Damit kommt der 4,61 Meter lange, 1,80 Meter breite und nur 1,42 Meter hohe Koreaner ausgesprochen sportlich daher. Das Shooting Brake-Modell ist damit rund fünf Zentimeter länger als der normale Kombi und ist auch 43 Millimeter flacher, was die dynamische Linienführung noch besser unterstützt. Am Heck findet sich eine durchgehende, illuminierte Leiste, welche die Rücklichter verbindet.

Schon beim normalen Ceed ist der Innenraum äußerst ansprechend gestaltet. Beim Pro-Modell wird dank roter Kontrastnähten, dem gebürstetem Metall und der Sportsitze, die im oberen Lehnenteil ein gesticktes GT-Zeichen tragen, noch einmal eine Schippe obendrauf gepackt. Ein schwarzer Dachhimmel und ein im unteren Bereich abgeflachtes Lenkrad sorgen für zusätzliche sportliche Eleganz. Der Kofferraum fasst mindestens 594 Liter und fällt damit etwas kleiner aus als der Kombi (625 Liter).

Den Antrieb in der Pro Ceed GT-Line übernehmen die bereits aus dem Standardmodell bekannten 1,4-Liter Turbobenziner mit 140 PS sowie ein 1,6-Liter-Turbodiesel mit 136 PS. Im Pro Ceed GT hingegen arbeitet ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit 204 PS und mit maximal 265 Newtonmetern Drehmoment. Die Kraftübertragung auf die Vorderräder übernimmt serienmäßig eine Sechs-Gang-Schaltung, die auf Wunsch bei allen Motoren auch gegen ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgetauscht werden kann. Zu den Preisen ist bislang leider noch nichts bekannt.

Bilder: © Kia