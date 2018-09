BMW X1 und X2 ab November auch mit dem großen Diesel 20d

By

Ab November 2018 werden die beiden Modelle BMW X1 und X2 auch mit dem großen Diesel 20d erhältlich sein. Zudem gibt es für die kleineren SUV-Baureihen der Münchener auch zwei zusätzliche Sonderausstattungen.

Die beiden kleineren SUV-Modelle BMW X1 und X2 sind ab November 2018 auch mit dem großen Diesel 20d und mit Frontantrieb erhältlich. Der 2,0-Liter-Selbstzünder entfaltet eine Leistung von 190 PS und überträgt diese dann über ein 8-Gang Steptronic Getriebe auf die Vorderräder. Damit sprinten beide SUV-Baureihen in nur 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das 8-Gang Steptronic Getriebe ist ab Herbst 2018 auch optional für den bislang nur mit manuellem Getriebe erhältlichen Vierzylinder-Dieselmotor X2 xDrive18d mit 150 PS verfügbar.

Neu sind auch zwei Ausstattungsvarianten. Der 1er kann ab dem Spätherbst auch als Edition M Sport Shadow bestellt werden. Hier bringt er dann LED-Scheinwerfer mit schwarzen Einsätzen, LED-Nebelscheinwerfer und dunkle Heckleuchten sowie einen in Schwarz hochglänzend gehaltenen Rahmen für die BMW-Niere und die Endrohrblenden mit. Auch die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in der Farbe Jetblack und ein dunkler Dachhimmel sind im Paket enthalten. Beim X2 wird erstmals die Ausstattungslinie Advantage Plus eingeführt, die unter anderem Klimaautomatik, Parksensoren und Sportsitze für Fahrer und Beifahrer mitbringt. Die neuen Preise haben uns die BMW-Verantwortlichen bislang leider noch nicht verraten.

Bilder: © BMW Group