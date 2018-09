Nissan Navara „N-Guard“: Topmodell kommt zur IAA Nutzfahrzeuge

By

Ein Pick-Up muss nicht nur praktisch und stark sein, sondern darf im Jahr 2018 auch ruhig richtig gut aussehen. Mit dem Nissan Navara „N-Guard“ kommt jetzt das Topmodell kommt zur IAA Nutzfahrzeuge und bringt neben vielen schwarzen Designelementen auch ein paar nützliche Features mit. Alle Fakten und die neuen Preise bekommt ihr in unseren News.

Schwarz, breit und dank bis zu 190 PS Leistung auch ordentlich stark kommt das neue Topmodell der Baureihe, der Nissan Navara „N-Guard“ zur IAA Nutzfahrzeuge (20. bis 27. September 2018). Die neue Top-Ausstattung baut dabei auf der bisher höchsten Ausstattungsstufe Tekna auf, wird aber um nützliche Elemente wie dem elektrischen Glas-Hub-Schiebedach, der Bergan- und -abfahrhilfe, den Notbremsassistenten und der Anhängerkupplung sowie dem Around-View-Monitor für 360-Grad-Rundumsich erweitert. Damit umfasst die Serienausstattung dann eigentlich alles, was Nissan für seinen großen Pick-Up zu bieten hat, außer der Differenzialsperre (+750 Euro) und einem Premium-Hardtop (+3.400 Euro).

In Sachen Optik fallen natürlich gleich die vielen schwarzen Akzente auf. So tragen der Kühlergrill, die Nebelscheinwerfer-Einfassungen, die Außenspiegelkappen, die Türgriffe, der hintere Stoßfänger, die Trittstufen, die Dachreling und die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen Schwarz. Das in Grau, Schwarz und Weiß erhältliche Fahrzeug wird im unteren Bereich der Türen durch schwarzes Foliendekor komplettiert. Für Vortrieb sorgt ein 2,3 Liter großer Dieselmotor mit Allradantrieb, der wahlweise mit 160 PS oder mit 190 PS zu haben sein wird. Die Preise starten bei 43.650 Euro (mit manueller 6-Gang-Schaltung) bzw. bei 45.345 Euro (mit 7-Gang-Automatik).

